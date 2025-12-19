Observadores por Honduras confirma alta consistencia entre votos emitidos y resultados divulgados

La EH25 cotejó actas de cierre presidencial observadas en campo con las publicadas por el CNE; en el 99.7 % de los casos se confirmó plena coincidencia entre los documentos

    El jueves 18 de diciembre inició el escrutinio especial en Centro Logístico Electoral (CLE).

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 14:22

Tegucigalpa, Honduras.-La organización Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25) informó que las diferencias detectadas en la verificación de actas del proceso electoral son mínimas y no constituyen evidencia de fraude, tras desarrollar un ejercicio independiente de verificación de resultados.

De acuerdo con OEH25, la certeza de los resultados electorales solo puede garantizarse mediante el cumplimiento de todas las etapas establecidas en la ley, incluido el escrutinio especial.

En ese sentido, la organización celebró el inicio de esta fase y anunció que la acompañará activamente como parte de su labor de observación sistemática.

Ana Paola Hall: "Confiamos que FF AA actuarán en estricto apego a la Constitución"

El informe detalla que, a través del ejercicio de Verificación de Procesos y Resultados Electorales (PRVT), se constató una alta consistencia entre los votos emitidos por la ciudadanía en las juntas receptoras y los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto la noche de las elecciones como en los días posteriores. Además, se concluyó que la transmisión y totalización de resultados se realizaron conforme a las proyecciones verificadas.

Como parte de una verificación complementaria, OEH25 cotejó actas de cierre presidencial observadas en campo con las publicadas por el CNE, alcanzando una cobertura del 86.5 % de su muestra.

ADD llama a respetar resultados electorales y preservar el orden democrático en Honduras

En el 99.7 % de los casos se confirmó plena coincidencia entre los documentos, mientras que las diferencias encontradas en un 0.3 % correspondieron a ajustes aritméticos menores o posibles errores, sin indicios de manipulación sistemática.

La OEH25 hizo un llamado a la moderación en el debate público y a rechazar cualquier manifestación de violencia, reiterando que la defensa de la democracia exige esperar de manera responsable los resultados oficiales y agotar todas las instancias legales y técnicas previstas, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la integridad del proceso electoral hondureño.

