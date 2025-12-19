Ana Paola Hall: "Confiamos que FF AA actuarán en estricto apego a la Constitución"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó que ya sostuvo reuniones con Héctor Valerio Ardón, el nuevo jefe de las Fuerzas Armada.

A través de su cuenta de X, Hall indicó que se iniciaron las comunicaciones y coordinaciones de trabajo con el nuevo jefe castrense, que toma el cargo en medio de un tenso proceso electoral y con el peso de su predecesor, Roosevelt Hernández, quien defendió los intereses del gobierno de Xiomara Castro.

"Confiamos en que las Fuerzas Armadas, que aún se encuentran a disposición del CNE (en asuntos propios de la materia electoral), actuarán en estricto apego a la Constitución de la República y la Ley", indicó en su red social

"Esperamos que el resto de la institucionalidad del país, también actúe bajo el mandato constitucional y legal que les corresponde. ¡Honduras es primero!", expresó.