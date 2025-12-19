Ana Paola Hall: "Confiamos que FF AA actuarán en estricto apego a la Constitución"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó que ya sostuvo reuniones con Héctor Valerio Ardón, el nuevo jefe de las Fuerzas Armada.
A través de su cuenta de X, Hall indicó que se iniciaron las comunicaciones y coordinaciones de trabajo con el nuevo jefe castrense, que toma el cargo en medio de un tenso proceso electoral y con el peso de su predecesor, Roosevelt Hernández, quien defendió los intereses del gobierno de Xiomara Castro.
"Confiamos en que las Fuerzas Armadas, que aún se encuentran a disposición del CNE (en asuntos propios de la materia electoral), actuarán en estricto apego a la Constitución de la República y la Ley", indicó en su red social
"Esperamos que el resto de la institucionalidad del país, también actúe bajo el mandato constitucional y legal que les corresponde. ¡Honduras es primero!", expresó.
Las declaraciones de Hall se dan tras los tensos momentos con el exjerarca militar, quien tras su traspaso de mando fue nombrado como Secretario de Defensa por el gobierno de Castro.
Durante la gestión de Roosevelt Hernández se vivieron momentos de tensión por su accionar durante las elecciones internas del 9 de marzo.
Hernández se desligó de responsabilidad y culpó directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la desorganización que se vivió en los comicios primarios.
Las FF AA a través de un comunicado arguyeron que “el abandono del material electoral por parte de los custodios en las instalaciones del Infop no es responsabilidad de las FF AA, su distribución y asignación durante el desarrollo de las elecciones depende directamente del CNE”.
Además, el pasado 29 de octubre las FF AA enviaron una solicitud formal al CNE para tener acceso a las copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones a nivel presidencial que se celebrarán el 30 de noviembre.
Ante este escenario, Ana Paola Hall, quien asumió la presidencia del órgano electoral a partir de septiembre, por medio de un oficio recordó que las FF AA están a disposición de las órdenes del CNE.
A su vez, advirtió que cualquier desobediencia o interferencia de una autoridad distinta al CNE en dichas tareas constituiría “una violación a la autonomía, independencia y facultades constitucionales del Consejo, además de una transgresión al principio de neutralidad militar”.