Xiomara Castro nombra a Roosevelt Hernández como ministro de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Después de dos años de una cuestionada gestión por su alineación política con el partido Libertad y Refundación (Libre), ataques a la prensa y a subordinados que no cumplían sus caprichos, el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, asumió como nuevo ministro de Defensa.

La presidenta Xiomara Castro, que fungió en ese cargo los últimos seis meses, juramentó a Hernández luego que hiciera el traspaso de mando de las Fuerzas Armadas a Héctor Valerio Ardón en el Campo Parada Marte de Tegucigalpa.

Hernández anunció que a partir del 31 de diciembre se retira de las Fuerzas Armadas tras cumplir los 35 años de servicio. Hernández ostentará el cargo de Defensa hasta el 27 de enero con el traspaso del nuevo gobierno.