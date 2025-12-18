Xiomara Castro nombra a Roosevelt Hernández como ministro de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Después de dos años de una cuestionada gestión por su alineación política con el partido Libertad y Refundación (Libre), ataques a la prensa y a subordinados que no cumplían sus caprichos, el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, asumió como nuevo ministro de Defensa.
La presidenta Xiomara Castro, que fungió en ese cargo los últimos seis meses, juramentó a Hernández luego que hiciera el traspaso de mando de las Fuerzas Armadas a Héctor Valerio Ardón en el Campo Parada Marte de Tegucigalpa.
Hernández anunció que a partir del 31 de diciembre se retira de las Fuerzas Armadas tras cumplir los 35 años de servicio. Hernández ostentará el cargo de Defensa hasta el 27 de enero con el traspaso del nuevo gobierno.
El expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, confirmó durante una concentración con simpatizantes de su partido político que Hernández asumiría el cargo.
“Que no se vaya del ejercicio de la defensa del país, la presidenta va a anunciar en cuál cargo se le ha ofrecido a Roosevelt Hernández”, expresó Zelaya.
Cabe mencionar que durante la gestión de Castro (2022-2026) hubo cuatro cambios en sus ministros de Defensa: José Manuel Zelaya (2022-2024), Rixi Moncada (2024-2025), Xiomara Castro (mayo-diciembre 2025) y ahora Roosevelt Hernández.
División y violación durante gestión
Desde que asumió el cargo de las Fuerzas Armadas, el 27 de diciembre de 2023, su gestión se conocerá en la historia como una de las más indeseables dentro de la institución militar.
Hernández politizó la institución castrense y se alineó a las peticiones del gobierno, generó una división a lo interno, provocó a políticos.
Además, es recordado por su actuación durante las elecciones primarias, sus múltiples atentados contra la libertad de expresión al atacar a periodistas, medios de comunicación. Asimismo, agredió a las consejeras del Consejo Nacional Electoral e intentó sobrepasarse sobre la Constitución.