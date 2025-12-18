Bike Mart se suma a campaña solidaria “Regale un Juguete en Navidad”

Tegucigalpa, Honduras.- En esta época marcada por la alegría y la solidaridad, la campaña “Regale un Juguete en Navidad” de EL HERALDO vuelve a llevar esperanza a niños en situación de calle que sueñan con recibir un juguete que ilumine sus rostros y dibuje sonrisas en sus corazones. A esta iniciativa solidaria se suma Bike Mart, que con entusiasmo y compromiso social donó juguetes de distintos tipos para niños y niñas, los cuales serán entregados a menores en condición de vulnerabilidad en la capital. Desde tempranas horas, el equipo de Bike Mart recibió a EL HERALDO con una significativa donación cargada de juguetes, con el propósito de contribuir a la transformación de sonrisas durante una de las épocas más especiales del año, como lo son la Navidad y el Año Nuevo. El ambiente estuvo marcado por colores, risas y un espíritu solidario que recordó el verdadero significado de estas festividades, una temporada que va más allá de los obsequios y se centra en compartir, acompañar y tender la mano a quienes más lo necesitan. Melissa Lizano, representante de Mercadeo de Bike Mart, expresó su emoción al formar parte de esta jornada solidaria que conecta a las empresas con las realidades más sensibles de la sociedad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Para nosotros realmente es algo gratificante; estas son fechas bonitas, pero a la vez pueden ser difíciles para otras personas”, manifestó Lizano al destacar la importancia de empatizar con quienes enfrentan situaciones complejas. Lizano explicó que donar un juguete representa mucho más que un obsequio material, pues se convierte en un símbolo de afecto, esperanza y cercanía humana para los pequeños beneficiados. “Poder aportar a niños y familias un juguete y un sentimiento de alegría es compartir lo que verdaderamente representa la Navidad”, afirmó con convicción. Recordó cómo la emoción de abrir un regalo en la infancia permanece en la memoria y cómo esa experiencia se revive al observar el asombro y la sonrisa de un niño al recibir un juguete nuevo. “Recibir una sonrisa de los más pequeños y ver ese momento de asombro es algo que uno se lleva para toda la vida”, expresó con emoción la representante. Asimismo, hizo un llamado a la población hondureña a practicar la solidaridad durante todo el año y no limitarla únicamente a las festividades decembrinas. “Si pueden ayudar y aportar en cualquier fecha, háganlo, porque la satisfacción de hacer algo bueno por alguien no tiene precio”, señaló la entrevistada.

Por su parte, Berta Navarro, también representante de mercadeo de Bike Mart, resaltó que la institución reconoce sus privilegios y asume la responsabilidad de devolverle a la comunidad parte de lo recibido. “Dar de lo que uno recibe y velar por la comunidad es algo que todos los hondureños deberíamos hacer”, enfatizó Navarro. La representante también apeló a la nostalgia que despierta la Navidad, una época que remueve recuerdos de la niñez y refuerza el deseo de compartir. “Aunque el país atraviese momentos difíciles, regalar alegría a un niño, aunque sea por un rato, puede cambiarle el día y dejar una huella”, afirmó Navarro mientras sostenía un juguete nuevo entre sus manos.