Regale un juguete y dibuje sonrisas

La Navidad es sin duda la época más bonita del año, la época de dar y compartir, de mostrar amor y solidaridad a la familia, a los amigos, a la comunidad en la que residimos. Es un momento para detenernos, reflexionar sobre el año que termina y recargar nuestras esperanzas para el futuro.

Esta es la razón principal por la cual la familia de EL HERALDO, desde hace 22 años, impulsa una de nuestras principales campañas del año: “Regale un juguete en Navidad”, a niños y niñas de zonas postergadas en el Distrito Central.

Esta es una actividad que realizamos de la mano de muchas empresas y, en especial, de nuestros lectores, con el único fin de compartir un poco de la alegría de esta época con los niños y niñas de familias de escasos recursos económicos del Distrito Central.

El llamado es a quienes nos han acompañado en este camino y a quienes todavía no lo hacen se unan a nuestra jornada de amor y solidaridad para que juntos dibujemos una sonrisa en el rostro de muchos niños y niñas que a su corta edad batallan día a día contra la pobreza.

Sabemos que los tiempos que vivimos no son de bonanza y que la gran mayoría de los hondureños luchan a diario por salir adelante y superar las crisis económica que abate al país, pero también conocemos que los valores de la bondad y la solidaridad para compartir lo poco que tenemos con los que menos tienen siguen intactos.

Que el ruido de los políticos que corren por la Presidencia de la República y otros cargos de elección popular, la lentitud del escrutinio y los intentos de parte de algunos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas no sea impedimento para compartir lo poco que tenemos con los que menos tienen.

¡Hagámoslo juntos! En esta Navidad dibujemos sonrisas en los rostros de los menos afortunados. No importa el tamaño ni el valor de su aporte, será valioso lo que puedan entregar en nuestras oficinas ubicadas en la salida al sur, frente a Ferromax.