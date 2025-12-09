Alcaldes consolidan poder: 184 lograban su reelección

Tegucigalpa, Honduras.- En cientos de municipios habrá alcalde para rato. Un total de 184 ediles lograban, hasta el corte más reciente de los resultados electorales, su reelección para gobernar sus comunidades por un mandato más, según un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus. En contraste, en 88 municipalidades estrenarán nuevo edil, mientras que 26 casos seguían pendientes de definirse debido a lo cerrado del conteo y a la falta de transmisión de cientos de actas, además de la revisión de aquellas con inconsistencias.

Para los comicios del pasado 30 de noviembre postularon su reelección 247 de los 298 ediles. En ese sentido, el 62% de los candidatos tuvieron éxito en los resultados electorales y gobernarán para el período 2026-2030.

El Partido Nacional es el que más alcaldías está ganando. De sus 135 municipalidades conquistadas, 89 triunfos se adjudican a candidatos que aspiraban a otro período. Le sigue el Partido Liberal con 73, de las cuales 53 son actualmente ediles. En cuanto a Libertad y Refundación (Libre), partido en el gobierno, consolidó su victoria en 63 alcaldías, de las cuales 41 son candidatos reelectos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También entre las reelecciones resalta la única alcaldía liderada por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd). Se trata de la municipalidad de San Rafael, Lempira.

Departamentos con más reelecciones

Los datos cotejados reflejan que en los 17 de los 18 departamentos hay más viejos conocidos que permanecerán en la silla municipal y una proporción menor de nuevos rostros. En Copán, compuesto por 23 municipios, apenas uno de ellos tendrá un nuevo jefe municipal, siendo así el departamento con más reelectos. Le sigue Atlántida con la reelección de 6 de 8 alcaldes; Comayagua, con 15 de 21; Olancho, con 16 de 23; y Cortés, con 8 de 12. En contraste, los departamentos con menos alcaldes del período 2022-2026 son Intibucá, con 8 de 17; La Paz, con 9 de 19; Ocotepeque, con 8 de 16; y Colón, con 5 de 10. La situación en Gracias a Dios entre alcaldes nuevos y reelectos aún está en disputa, ya que todavía hay tres de sus seis municipios pendientes para conocer a un ganador definitivo.

Caudillos con más de 20 años

En el análisis realizado por este rotativo se detectó que al menos 26 alcaldes alcanzarían los 20 años en sus cargos en dado caso de que estos cumplan a cabalidad el período 2026-2030. Esto quiere decir que, como mínimo, estos ediles van por su quinto período. Hay 13 que ganaron las elecciones por sexta ocasión, otros seis van por su séptimo período y solo uno logró ganar por octava vez consecutiva. Este último es el caso del liberal Carlos Miranda deComayagua. Miranda está a cargo de la municipalidad de Comayagua desde 1998, teniendo ya 28 años en su puesto y, de cumplir sin inconveniente alguno su próximo periodo, sería el primer alcalde con 32 años en el poder. El alcalde de 72 años de edad argumentó a LA PRENSA Premium que la razón por la que la población sigue depositando su confianza en él es "porque siempre nos hemos dedicado a hacer las cosas bien. Creo que cuando se trabaja de muy buena fe, con compromiso, visión y transparencia, la gente sigue creyendo en nosotros. Eso prácticamente nos anima a continuar con este proyecto de municipio". Resaltó que en más de 20 años Comayagua ha tenido una transformación producto de su compromiso para traer desarrollo a "La Ciudad de los Burros". "Dios es quien tiene los planes para nosotros. Nunca pensé ser político, mucho menos alcalde. No me considero un político tradicional. Llegué con una mentalidad diferente, aprovechando mi experiencia en programas de desarrollo social comunitario", declaró. Otro de los ediles más conocidos por su larga estancia es Raúl Ugarte, quien ha estado al frente de la alcaldía de Pimienta (Cortés). Bajo la bandera del Partido Nacional, tiene 24 años en su cargo —empezando en 2002— y cumpliría los 28 al ser electo por séptima vez. Mientras Miranda, Ugarte, y otros alcaldes festejan su reelección, otros tendrán que despedirse en 2026, tal como el caso de Quintín Soriano. Soriano es alcalde de Choluteca desde el año 2006 con el Partido Liberal, cumpliendo 20 años (cinco períodos) en la ciudad sureña. Aspiró quedarse cuatro años más, pero fue superado por el nacionalista Eber Josué Aplícano, poniendo fin a las dos décadas de Quintín. La reelección en diputaciones y alcaldías no está regulada por la Constitución, por lo que los alcaldes tienen el camino abierto para reelegirse cuántas veces lo deseen. En ese sentido, recae en la ciudadanía a través del sufragio permitir que un alcalde esté cuatro años más, o en su defecto, reemplazarlo al elegir a un nuevo prospecto.

Conozca los alcaldes reelectos