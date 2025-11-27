Raúl Ugarte: el alcalde de Pimienta que busca un séptimo período y revela sus prioridades

Cortés, Honduras.- Raúl Alfredo Ugarte Florentino es el eterno alcalde del municipio de Pimienta, Cortés, un municipio con tres aldeas, ubicado en el sur del departamento. Este jueves es el invitado del foro Hablemos de Política que se transmite a las 6:00 PM en las redes sociales de La Prensa, El Heraldo y gotv.

Es médico de profesión y alcalde desde principios de la década de 2002 por el Partido Nacional de Honduras. Hoy busca de nuevo manejar por séptimo período consecutivo el municipio y de ganar se convertiría en el edil de Cortés con más años en el poder.

Durante sus mandatos en la alcaldía de Pimienta ha impulsado proyectos visibles para la comunidad que aparecen en las comunicaciones oficiales de la municipalidad y en redes locales.

Entre las líneas de acción que Ugarte ha destacado en distintos mensajes públicos están mejoras en infraestructura local, acciones de bioseguridad en situaciones sanitarias y actividades de comunicación para mantener informada a la población.