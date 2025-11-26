Así reaccionan los dirigentes liberales al rechazo de Trump hacia Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Dirigentes, candidatos y figuras del Partido Liberal reaccionaron este miércoles al mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su apoyo al candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura en la red Truth Social, donde advirtió que “la democracia está en tela de juicio” y cuestionó a los rivales del aspirante nacionalista.

Trump afirmó que Asfura es “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y aseguró que podrían “trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas”.

Además, señaló a Rixi Moncada como seguidora de Fidel Castro y calificó a Salvador Nasralla como “casi comunista”, acusándolo de dividir el voto opositor y de haber apoyado a Xiomara Castro en sus primeros meses de gobierno, cuando fungió como designado presidencial.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de figuras liberales. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, señaló en entrevista con EL HERALDO que las declaraciones de Trump no alteran el panorama electoral.

“Los republicanos siempre han sido afines al Partido Nacional, y los demócratas siempre han sido afines al Partido Liberal, independientemente de cualquier declaración Salvador Nasralla arrasará el 30 de noviembre”, dijo.

Agregó que “es normal la declaración del presidente Trump, independientemente de la declaración el 30 de noviembre, Salvador Nasralla va a arrasar con más de dos millones de votos”.

La candidata a diputada Alia Kafati afirmó: “Trump tampoco apoyaba (Nayib) Bukele y ahora es uno de sus socios más cercanos. Lo mismo pasará en Honduras con Salvador Nasralla a 4 días de la elección son más de 10 puntos de ventaja. Honduras ya decidió por su presidente”.