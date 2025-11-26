¿Cuáles son los motivos por los que Trump apoya a Nasry Asfura?

El presidente estadounidense respalda a Nasry Asfura por considerarlo aliado de la libertad, por su postura contra el "narco-comunismo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre. ¿Cuáles fueron las razones?
En una publicación en Truth Social, Trump calificó a Asfura como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras".
También aseguró que, de ganar, podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.
También sostuvo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, es “cercana al comunismo”.
Mientras que señaló al aspirante Salvador Nasralla como parte de un intento por “engañar al pueblo” y dividir el voto opositor.
El mandatario estadounidense resaltó además la gestión de Asfura como exalcalde de Tegucigalpa, a quien atribuyó haber contribuido a “llevar agua a millones de personas”.
El espaldarazo de Trump ocurrió un día después de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, llamara a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) a exigir elecciones libres de intimidación, fraude e injerencia en Honduras.
El proceso enfrenta cuestionamientos por denuncias de intervenciones de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas en asuntos electorales.
Trump también alertó sobre la posibilidad de que “narcoterroristas” como Maduro influyan en otros países, relacionando esta advertencia con los candidatos que compiten contra Asfura.
En la contienda también participan Rixi Moncada, del partido Libre, y Nasry Nasralla, del Partido Liberal, quien pese a su discurso de derecha no cuenta con respaldo de Washington.
El ganador de los comicios asumirá el cargo en sustitución de la presidenta Xiomara Castro, cuyo gobierno mantiene desde hace tres años un estado de excepción con derechos constitucionales restringidos y enfrenta críticas por el aumento de violencia y el hallazgo de algunos actos de corrupción que vinculan a varios de sus funcionarios.