Así informa el mundo tras mensaje de Trump en el que pide que voten por Nasry Asfura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha causado revuelo político tras su reciente declaración en la red social Truth Social donde expresa su apoyo explícito al candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura. ¿Cómo lo informó el mundo? Aquí los detalles.
Medios de renombre internacional como Infobae, ABC, Barron´s, Blomering en Línea, RT en Español y Milenio, replicaron las palabras de Donald Trump, resaltando su apoyo a Nasry Asfura.
El referente en Honduras, EL HERALDO, y otros medios locales como La Prensa, La Tribuna, HCH, entre otros, informaron a nivel nacional sobre la noticia que ha sacudido a la clase política, sobre todo porque las elecciones se realizarán el próximo domingo -30 de noviembre-.
En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que desde su perspectiva "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", el candidato presidencial del Partido Nacional.
El mensaje fue claro y directo, y en él Trump también señaló a sus rivales políticos en Honduras. Para el expresidente, Salvador Nasralla y Rixi Moncada representan amenazas a la seguridad y estabilidad del país, a quienes calificó de enemigos de su administración y de los valores democráticos.
"En las próximas elecciones, la democracia en Honduras está en tela de juicio. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como en Cuba, Nicaragua y Venezuela?", inició cuestionando Trump en su publicación.
Por otra parte, Trump destacó la gestión de Asfura, quien fungió como alcalde municipal de la capital desde 2014 hasta 2022.
"El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura", afirmó Trump, quien también expresó su deseo de colaborar con Asfura para combatir lo que llamó "los narcocomunistas".
El mensaje del expresidente estadounidense se difundió rápidamente en redes sociales, donde generó diversas reacciones. Para muchos, su respaldo podría influir en la percepción internacional sobre las próximas elecciones en Honduras.
Sin embargo, hay otros analistas que consideran que su mensaje llegó "demasiado tardes", arguyendo que la gente "ya sabe por quién votar" el domingo.
Otros analistas interpretan la declaración de Trump como un intento de influir en el proceso electoral, en un momento de tensión política.
Por su parte, Asfura se pronunció para agradecer el apoyo de Trump, y miembros de la bancada nacionalista se sumaron a esas muestras de gratitud a través de redes sociales.