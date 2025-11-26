  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones

Las maletas electorales se han estado distribuyendo desde el pasado jueves 20 de noviembre ¿Cómo avanza el proceso a tres días de las elecciones generales?

  • 26 de noviembre de 2025 a las 14:33
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
1 de 10

Solo faltan tres días para que unos 6.5 millones de hondureños asistan a las urnas y, a criterio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se han “superado cantidades de pronósticos adversos”.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
2 de 10

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las maletas electorales ya están en la mayor parte del territorio nacional. Aquí los detalles de los departamentos que ya tienen en su poder el material electoral.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
3 de 10

Más de la mitad de los departamentos de Honduras ya cuentan con los materiales electorales. Los primeros departamentos en recibir las maletas fueron los del norte y occidente del país.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
4 de 10

Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro y Copán son los departamentos que ya tienen en su poder las maletas electorales.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
5 de 10

A la lista se suman Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Santa Bárbara y Olancho.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
6 de 10

En el sur del país también ya llegaron las maletas electorales; es decir, Valle y Choluteca están listos para ejercer el sufragio.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
7 de 10

¿Qué departamentos están en ruta y cuáles faltan? Este miércoles 26 de noviembre, desde el Centro Logístico Electoral (CLE), salió la ruta que traslada el material electoral a los departamentos de Comayagua e Islas de la Bahía.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
8 de 10

Las maletas electorales llegaron a Danlí con sus kits tecnológicos. Este material será utilizado en los diferentes centros de votación del departamento de El Paraíso. El material electoral de La Paz también está en ruta.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
9 de 10

El departamento de Francisco Morazán es el único pendiente. Las maletas electorales en esta zona del país se distribuirán el sábado.

 Foto: Juan Flores/ Opsa
Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones
10 de 10

Y así, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está a punto de culminar esta etapa tan importante para las elecciones generales del 30 de noviembre.

Foto: Juan Flores/ Opsa
Cargar más fotos