Así avanza la distribución del material electoral a días de las elecciones

Solo faltan tres días para que unos 6.5 millones de hondureños asistan a las urnas y, a criterio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se han “superado cantidades de pronósticos adversos”.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las maletas electorales ya están en la mayor parte del territorio nacional. Aquí los detalles de los departamentos que ya tienen en su poder el material electoral.
Más de la mitad de los departamentos de Honduras ya cuentan con los materiales electorales. Los primeros departamentos en recibir las maletas fueron los del norte y occidente del país.
Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro y Copán son los departamentos que ya tienen en su poder las maletas electorales.
A la lista se suman Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Santa Bárbara y Olancho.
En el sur del país también ya llegaron las maletas electorales; es decir, Valle y Choluteca están listos para ejercer el sufragio.
¿Qué departamentos están en ruta y cuáles faltan? Este miércoles 26 de noviembre, desde el Centro Logístico Electoral (CLE), salió la ruta que traslada el material electoral a los departamentos de Comayagua e Islas de la Bahía.
Las maletas electorales llegaron a Danlí con sus kits tecnológicos. Este material será utilizado en los diferentes centros de votación del departamento de El Paraíso. El material electoral de La Paz también está en ruta.
El departamento de Francisco Morazán es el único pendiente. Las maletas electorales en esta zona del país se distribuirán el sábado.
Y así, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está a punto de culminar esta etapa tan importante para las elecciones generales del 30 de noviembre.