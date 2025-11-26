Periodistas y creadores de contenido: las figuras públicas que van como candidatos electorales

Salvador Alejandro César Nasralla Salum es una de las figuras de televisión hondureña más famosas. Desde 1981 ha dirigido el programa "Cinco Deportivo" y desde 1990 es el conductor de "X-0 da dinero". Participó como candidato presidencial en 2013 con el Pac, partido que fundó; en 2017 en alianza con Libre y en 2021 declinó sus aspiraciones con el Partido Salvador de Honduras (PSH) para unirse de nuevo en alianza con Libre. Fue designado presidencial entre 2022 hasta el 30 de abril de 2024 tras renunciar por las discrepancias con el gobierno de Xiomara Castro.