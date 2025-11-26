Periodistas y creadores de contenido: las figuras públicas que van como candidatos electorales

Desde periodistas hasta creadores de contenido, son algunos de los perfiles públicos en estas elecciones como candidatos a un cargo, tanto presidencial como de diputados. Conozca más de ellos.
Kritza Pérez fue presentadora de Las Mañanas del 5 y actualmente es diputada del Congreso Nacional de Honduras. Tiene una destacada trayectoria como modelo, reina de belleza y ahora como política.
Pérez pasó por tres partidos distintos: inició en el Partido Anticorrupción (Pac) en el período 2014-2018,, luego se unió al Partido Liberal para el período 2022-2026 y finalmente se afilió a Libertad y Refundación (Libre) buscando ser electa por tercera vez.
Saraí Espinal, quien tiene una trayectoria de más de 10 años en medios de comunicación, inició en la política como precandidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán bajo el movimiento "Vamos Honduras", del Partido Liberal de Honduras, logrando posicionarse como candidata para el próximo 30 de noviembre al ser la segunda precandidata liberal más votada en las elecciones primarias del 9 de marzo.
Rashid Mejía es un activista hondureño quien en 2024 se integró al Partido Liberal para postularse como candidato diputado por el departamento de Francisco Morazán en las próximas elecciones generales.
Su formación académica en Relaciones Internacionales y su presencia en redes sociales como presidente de la organización "Una Sola Voz" lo han convertido en una figura pública joven.
El reconocido periodista hondureño Arnold Burgos decidió cerrar su etapa como comunicador para dar paso a una carrera en la política de la mano del Partido Nacional de Honduras. Actualmente, es candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán.
Sara Zavala es abogada, periodista, política y candidata a diputada al Congreso Nacional de Honduras 2026-2030. Busca un curul por el departamento del Francisco Morazán con el Partido Nacional.
Ever Miguel Velásquez Vásquez aspira a convertirse en alcalde del Distrito Central bajo la bandera del partido Democracia Cristiana (DC). Velásquez inició su trayectoria laboral como policía y actualmente se desempeña como sargento raso en el Cuerpo de Bomberos de Honduras. En abril de 2018 sufrió un terrible accidente cuando combatía un incendio desatado en la reserva forestal Uyuca , en el sector de La Motañita.
Iroshka Lindaly Elvir Flores es una exmodelo, licenciada en Finanzas y política hondureña. Participó en el Miss Universo 2015 y actualmente es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Este año busca la reelección con el Partido Liberal, cuyo candidato presidencial es su esposo Salvador Nasralla.
Alia Kafati es una reconocida política, creadora de contenido, madre de tres hijos y parte de una de las familias más adineradas de Honduras. En redes sociales crea contenido para contar su historia, denunciar la violencia de género y ofrecer apoyo a las mujeres que la sufren. En 2021 participó como candidata a diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, pero no consiguió los votos suficientes. En los próximos comicios espera poder llegar al Congreso para presentar sus iniciativas de ley.
Salvador Alejandro César Nasralla Salum es una de las figuras de televisión hondureña más famosas. Desde 1981 ha dirigido el programa "Cinco Deportivo" y desde 1990 es el conductor de "X-0 da dinero". Participó como candidato presidencial en 2013 con el Pac, partido que fundó; en 2017 en alianza con Libre y en 2021 declinó sus aspiraciones con el Partido Salvador de Honduras (PSH) para unirse de nuevo en alianza con Libre. Fue designado presidencial entre 2022 hasta el 30 de abril de 2024 tras renunciar por las discrepancias con el gobierno de Xiomara Castro.