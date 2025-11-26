Militares de Estados Unidos y Brasil hacen recorrido por el CLE y se reúnen con Roosevelt Hernández

"Tuvimos una amplia exposición de nuestro centro de operaciones y hoy estamos haciendo el recorrido, coordinamos con las autoridades del CNE para poder ingresar con ellos y que ellos puedan darle un recorrido de lo que hacen, el proceso que realizan, tanto para el maquilaje de las maletas electorales, como el kit tecnológico, así que estamos en este proceso", aseveró el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.