Militares de Estados Unidos y Brasil hacen recorrido por el CLE y se reúnen con Roosevelt Hernández

Militares de Estados Unidos y Brasil hicieron recorrido por las instalaciones de Centro Logístico Electoral (CLE) para conocer el proceso electoral de Honduras. Aquí más detalles.
"Tuvimos una amplia exposición de nuestro centro de operaciones y hoy estamos haciendo el recorrido, coordinamos con las autoridades del CNE para poder ingresar con ellos y que ellos puedan darle un recorrido de lo que hacen, el proceso que realizan, tanto para el maquilaje de las maletas electorales, como el kit tecnológico, así que estamos en este proceso", aseveró el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
Los militares visitaron cada una de las salas en las que se lleva a cabo el proceso logístico de las elecciones.
Los militares extranjeros fueron acompañados de los hondureños en su paso por todo el CLE.
Hernández dijo a los extranjeros que ha habido pocos incidentes en la entrega del material electoral que comenzó esta semana.
Cabe mencionar que esta visita se lleva a cabo en medio de las tensiones que hay dentro de las Fuerzas Armadas hondureñas.
De igual manera, en medio de los señalamientos de que Hernández se ha politizado y ha tomado lado con la candidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada.
Asimismo, en medio de las tensiones que el general Hernández tiene con los medios de comunicación hondureños.
"Las Fuerzas Armadas le garantiza a usted, pueblo hondureño, a los ciudadanos y ciudadanas que vamos a tener elecciones limpias, elecciones democráticas, elecciones transparentes y las Fuerzas Armadas va a contribuir porque es un mandato constitucional", afirmó Hernández tras la reunión con los militares extranjeros.
La visita se desarrolló la mañana de este miércoles 26 de noviembre.