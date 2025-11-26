Uno estuvo en tres partidos: los candidatos a diputados por Comayagua

Con 35 postulantes de los cinco partidos está compuesta la planilla de candidatos a diputados del Congreso Nacional en representación del departamento. Conozca sus rostros a continuación.
Con el Partido Democracia Cristiana (DC), encabeza la lista de los candidatos por Comayagua Moisés Recarte en la casilla 1, seguido de Betty Martínez, Yensi Nahún Hernández y Jecsy Corea.
Edys Castañeda, Orfiria Aguilar y Rudy Hernández ocupan desde la casilla 5 a la 7.
Por Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd), va en la casilla 15 Iris Mejía, en la 16 José Banegas, en la 17 Ena Domínguez y en la 18 José Ramos.
También del Pinu le siguen Waldina Santos en la casilla 19, Emilio Sánchez en la 20 y Johandra Mejía en la 21.
Como candidatos a diputados por el partido Libertad y Refundación (Libre) en Comayagua está Ronald Panchame, Javier Miralda, Ma Josefina Meza y Juan Flores.
Desde la casilla 12 a la 14 en la planilla del Pinu están Gerson Soler, Karen Ponce y María Maldonado.
Con Salvador Nasralla, del Partido Liberal, están Gloria Argentina Bonilla, Yavhé Sabillón (quien antes petenecía a Libre), Hernán Morazán y Miriam González.
Alberto Cruz, José Morales y Rolando Barahona también son de la planilla liberal. Este último busca la reelección tras haber cambiado de tres partidos políticos en los últimos años.
Barahona fue elegido inicialmente como diputado por el Partido Nacional en 2021, pero fue expulsado. En agosto de 2025 se anunció que Barahona se uniría al Partido Libertad y Refundación (Libre), pero en septiembre se sumó a las filas del Partido Liberal.
Finalmente, continúa el Partido Nacional con Adrián Martínez en la casilla 20, Carlos Meza en la 30, Juan Carlos Vargas en la 31 y Daniel Discua en la 32.
La planilla del partdo de la estrella solitaria cierra con Ana Belinda Valenzuela, Stephany Macias y Celeste Martínez.