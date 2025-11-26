Suman 70 observadores electorales de la Unión Europea en Honduras

La jefa adjunta de la misión, Tania Marques, dijo que estos observadores se integrarán de inmediato a las tareas de campo que realizan los equipos de largo plazo, quienes han estado desplegados en los diferentes departamentos desde finales de octubre.
Marques aseguró que todos los miembros de la misión actuarán “de manera ejemplar y muy profesional”, reforzando su compromiso con una observación imparcial y técnica del proceso electoral hondureño.
Los observadores de corto plazo tendrán la misión de fortalecer la presencia de la MOE-UE en diferentes zonas del país, especialmente durante los días previos y el propio día de los comicios, donde se registran las mayores dinámicas logísticas y políticas.
Uno de los puntos centrales del despliegue es garantizar presencia tanto en áreas urbanas como rurales. Marques subrayó que las realidades electorales en ambos contextos son distintas, lo que hace necesario equilibrar la distribución de observadores.
En total, la misión contará con 138 observadores el día de las elecciones, lo que permitirá cubrir todos los departamentos del país. Este número incluye analistas, equipos de largo plazo y los recién incorporados observadores de corto plazo.
Todos los integrantes están obligados a respetar un código de conducta que establece principios de neutralidad, independencia e imparcialidad en la observación.
El día de la votación, la MOE-UE evalúa cada etapa del proceso: la apertura de las Juntas Receptoras de Votos, el desarrollo de la jornada, el cierre de urnas y la transmisión de resultados, documentando cualquier incidencia relevante.
Hasta la fecha suman un total de 70 observadores electorales.