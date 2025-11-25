¿Cuántos diputados se eligen por departamento en las elecciones generales de Honduras?

El 30 de noviembre Honduras elegirá a las autoridades que dirigirán al país, entre ellas los diputados, mediante un sistema basado en cálculos de cociente y residuo, para garantizar una representación justa, ¿cuántos diputados se eligen por cada departamentos?
El Congreso Nacional está conformado por un total de 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, quienes representan a la ciudadanía en el poder legislativo. La elección de los congresistas se realiza mediante un sistema de representación proporcional en los 18 departamentos conforme su población.
El departamento de Atlántida es representado por ocho congresistas en el parlamento hondureño. Para estos comicios hay 40 candidatos entre los cinco partidos políticos participantes: Democracia Cristiana (DC), Libertad y Refundación (Libre), Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Piinu-Sd), Partido Liberal y Partido Nacional.
En el caso del departamento de Colón, son cuatro los diputados que se eligen. En esta ocasión participan 16 candidatos debido a que el partido Democracia Cristiana no tiene aspirantes en esta región.
En el Congreso Nacional el departamento de Comayagua está representado por siete legisladores. Los votantes de este departamento verán en la planilla a 35 candidatos.
Copán también tiene siete representantes en el Congreso Nacional, y al igual que Comayagua, hay 35 candidatos a ostentar un curul.
El departamento de Cortés es el segundo con mayor cantidad de diputados en el Poder Legislativo con 20 diputados. Entre los cinco partidos políticos, suman 100 candidatos en estas elecciones.
En el caso del departamento sureño de Choluteca, son nueve los diputados que los pobladores escogen, y este 30 de noviembre podrán elegir entre 45 ciudadanos que se postularon a este cargo popular.
En El Paraíso, departamento ubicado en la zona oriental de Honduras, competirán 30 ciudadanos por un curul, pero solo seis se integrarán a la cámara legislativa.
Francisco Morazán es el departamento con mayor cantidad de diputados ante el Congreso Nacional, con un total de 23. Además, en los comicios de este 30 de noviembre hay 115 candidatos.
Los ciudadanos de Gracias a Dios solo pueden votar por un diputado que representará sus intereses en el Congreso. Los cinco partidos políticos postularon a su respectivo candidato.
En el departamento de Intibucá la población debe elegir a tres diputados. La suma de candidatos es de 15 en total.
Islas de la Bahía, al igual que Gracias a Dios, está representado en el Congreso por un único diputado. En este escenario, los habitantes de este departamento disponen de cinco candidatos.
La Paz es similar a Intibucá. Ambos departamentos en el occidente del país están representados por tres diputados y disponen de 15 aspirantes a elegir.
En el departamento de Lempira los pobladores para estas elecciones disponen de 25 candidatos. De estos, solo cinco se integrarán al Poder Legislativo.
La cantidad de diputados por Ocotepeque en el Congreso Nacional es baja, con solo dos. Entre los cinco partidos competidores, suman 10 candidatos.
El departamento de Olancho cuenta con siete diputados en el Congreso y para estas elecciones hay 35 candidatos.
En Santa Bárbara los electores deberán escoger a nueve diputados, teniendo un abánico de 35 candidatos.
Valle, ubicado en la zona sur de país, tiene una representación de cuatro diputados. La papeleta para esta ocasión cuenta con 20 candidatos.
Finalmente, en el departamento de Yoro se eligen a nueve legisladores. Los votantes verán en la papeleta a 45 candidatos, nueve de cada partido.