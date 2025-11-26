Rixi Moncada reacciona a mensaje de Donald Trump y denuncia "trampa" en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el mensaje de Donald Trump sobre respaldar a Nasry Asfura para las elecciones generales en Honduras, la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, también reaccionó. El presidente de Estados Unidos aseguró que "la gente inteligente de Honduras la rechazaría" y no le daría su respaldo a la exministra de Finanzas y Defensa.

Minutos después del mensaje en Truth de Donald Trump, Rixi Moncada escribió en su cuenta de X y denunció una "trampa" en los comicios de este domingo 30 de noviembre. "Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias y no un derecho a favor del Pueblo", inidicó Moncada. Aseguró que la publicación de resultados este domingo será una trampa y llamó a los militantes de Libre a cuidar el voto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Vamos a elecciones el 30 de noviembre y ratifico mi denuncia que la transmisión de resultados preliminares (TREP) del CNE el domingo a las 9:00 PM, es una trampa. Invito al pueblo a proteger las actas de cada JRV (Junta Receptora de Votos). El bipartidismo está derrotado", sentenció.

Más temprano y en charla con EL HERALDO, el expresidente Manuel Zelaya opinó sobre la publicación de Donald Trump asegurando que "ganó Rixi".

Mensaje íntegro de Donald Trump

La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura.