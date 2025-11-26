Salvador Nasralla reacciona a mensaje de Donald Trump al decirle "casi comunista"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, reaccionó al mensaje de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre pedir el voto para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
En charla vía WhatsApp con EL HERALDO, Nasralla brindó su opinión al ser llamado como un enemigo de la libertad y "casi comunista".
"Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez", cuestionó Donald Trump.
Ante ello, el candidato del Partido Liberal contestó a este rotativo: "Respeto al presidente Trump y reconozco la importancia de la relación entre Honduras y Estados Unidos".
Con relación a si este mensaje puede afectar las relaciones diplomáticas si llega a ganar los comicios, esbozó: "De ser beneficiado con la voluntad del pueblo hondureño este 30 de Noviembre, reitero que mi prioridad será restablecer relaciones en base a los principios de respeto y democracia que compartimos con Estados Unidos como principal socio estratégico, y trabajar de forma conjunta y articulada para luchar contra el narcotráfico, promover el crecimiento económico, y generar oportunidades que sean de beneficio mutuo".
Finalmente indicó que "invitamos a Estados Unidos a ser vigilante del proceso electoral para asegurar transparencia y credibilidad".
Posteriormente escribió un mensaje en su cuenta de X donde afirmó que, de ser electo presidente, Donald Trump encontrará en él un aliado bilateral.
Mensaje íntegro de Donald Trump
La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional.
Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.
Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura.
Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él.
¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!