Salvador Nasralla reacciona a mensaje de Donald Trump al decirle "casi comunista"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla , candidato presidencial del Partido Liberal, reaccionó al mensaje de Donald Trump , presidente de Estados Unidos , sobre pedir el voto para el candidato del Partido Nacional , Nasry Asfura.

En charla vía WhatsApp con EL HERALDO , Nasralla brindó su opinión al ser llamado como un enemigo de la libertad y "casi comunista".

"Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez", cuestionó Donald Trump.

Ante ello, el candidato del Partido Liberal contestó a este rotativo: "Respeto al presidente Trump y reconozco la importancia de la relación entre Honduras y Estados Unidos".

Con relación a si este mensaje puede afectar las relaciones diplomáticas si llega a ganar los comicios, esbozó: "De ser beneficiado con la voluntad del pueblo hondureño este 30 de Noviembre, reitero que mi prioridad será restablecer relaciones en base a los principios de respeto y democracia que compartimos con Estados Unidos como principal socio estratégico, y trabajar de forma conjunta y articulada para luchar contra el narcotráfico, promover el crecimiento económico, y generar oportunidades que sean de beneficio mutuo".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Finalmente indicó que "invitamos a Estados Unidos a ser vigilante del proceso electoral para asegurar transparencia y credibilidad".

Posteriormente escribió un mensaje en su cuenta de X donde afirmó que, de ser electo presidente, Donald Trump encontrará en él un aliado bilateral.