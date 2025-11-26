"Estamos firmes para defender nuestra democracia": Nasry Asfura reacciona al apoyo de Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el partido Nacional, Nasry Asfura, respondió ante el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien explícitamente le dejó claro su apoyo. "Muchas gracias por el apoyo, presidente, Donald Trump. Este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!", escribió a través de su cuenta oficial de "X". Minutos antes, Trump sacudió el escenario político en Honduras, luego de haber expresado su apoyo directo a Nasry Asfura, a través de su cuenta oficial de "X" (antes Twitter).

"En las próximas elecciones, la democracia en Honduras está en tela de juicio. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como en Cuba, Nicaragua y Venezuela?", expresó Trump en su publicación.

Trump, también destacó los logros de Asfura como alcalde de Tegucigalpa, resaltando que llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.

Asimismo, criticó severamente a Salvador Nasralla y Rixi Moncada, a quien acusó de "idolatrar a Fidel Castro", mientras que a Nasralla lo tildó de "casi comunista", por haber ayudado a Xiomara Castro a llegar al poder.

Mensaje de Donald Trump