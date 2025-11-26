CNE establece Ley Seca previo a las elecciones generales ¿Por cuánto tiempo estará vigente?

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la entrada en vigencia de la Ley Seca, una medida que prohíbe temporalmente la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

La institución detalló que la disposición se sustenta en el artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras, el cual también prohíbe la realización de espectáculos públicos durante el periodo establecido. La restricción comenzará a las 6:00 a.m. del sábado 29 de noviembre y finalizará el lunes 1 de diciembre a las 6:00 p.m.

El comunicado advierte que quienes incumplan la normativa serán sancionados con multas que oscilan entre cuatro y diez salarios mínimos.