CNE establece Ley Seca previo a las elecciones generales ¿Por cuánto tiempo estará vigente?

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la entrada en vigencia de la Ley Seca, una medida que prohíbe temporalmente la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.
La institución detalló que la disposición se sustenta en el artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras, el cual también prohíbe la realización de espectáculos públicos durante el periodo establecido. La restricción comenzará a las 6:00 a.m. del sábado 29 de noviembre y finalizará el lunes 1 de diciembre a las 6:00 p.m.
El comunicado advierte que quienes incumplan la normativa serán sancionados con multas que oscilan entre cuatro y diez salarios mínimos.
El domingo 30 de noviembre los hondureños acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades en los niveles presidencial, municipal, diputaciones al Congreso Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En la contienda presidencial participan Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Nelson Ávila (Partido Unidad e Innovación) y Mario "Chano" Rivera (Democracia Cristiana), quien el 23 de noviembre anunció su adhesión a la candidatura de Nasralla.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, confirmó el 15 de octubre 68 organizaciones nacionales e internacionales observarán el proceso electoral en el país.