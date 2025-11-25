Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum renuevan acuerdo de exploración petrolera en Honduras

Ciudad de México, México.- Entre los puntos abordados por la presidenta Xiomara Castro y su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, está la renovación de un acuerdo petrolero. Este acuerdo plasma que Petróleos Mexicanos (Pemex) continúe con la exploración petrolera en Honduras.

En junio de 2022, la Secretaría de Energía de Honduras informó que se estableció un acuerdo con Pemex para la exploración y explotación en los yacimientos petroleros de La Mosquitia y el Mar Caribe. El convenio será renovado tras la reunión de Castro y Sheinbaum en Ciudad de México, según informó el canciller de Honduras, Javier Bu. "Vamos a renovar un acuerdo que tenemos con Pemex aquí en México para lo que es exploración petrolera en Honduras y cooperación técnica, además de estudios petroleros", dijo el diplomático. El documento también establece asistencia técnica en el marco regulatorio de hidrocarburos y asistencia en estudios de impacto ambiental para proyectos petrolíferos.