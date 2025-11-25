  1. Inicio
Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum renuevan acuerdo de exploración petrolera en Honduras

Una empresa mexicana continuará con la exploración petrolera en La Mosquitia y el Mar Caribe

  • 25 de noviembre de 2025 a las 21:37
Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional en Ciudad de México.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Ciudad de México, México.- Entre los puntos abordados por la presidenta Xiomara Castro y su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, está la renovación de un acuerdo petrolero.

Este acuerdo plasma que Petróleos Mexicanos (Pemex) continúe con la exploración petrolera en Honduras.

Claudia Sheinbaum despide a Xiomara Castro y destaca relación entre México y Honduras

En junio de 2022, la Secretaría de Energía de Honduras informó que se estableció un acuerdo con Pemex para la exploración y explotación en los yacimientos petroleros de La Mosquitia y el Mar Caribe.

El convenio será renovado tras la reunión de Castro y Sheinbaum en Ciudad de México, según informó el canciller de Honduras, Javier Bu.

"Vamos a renovar un acuerdo que tenemos con Pemex aquí en México para lo que es exploración petrolera en Honduras y cooperación técnica, además de estudios petroleros", dijo el diplomático.

El documento también establece asistencia técnica en el marco regulatorio de hidrocarburos y asistencia en estudios de impacto ambiental para proyectos petrolíferos.

Honduras y México señalan que la cooperación es clave para atender causas de la migración

Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro se encontraron este martes en el Palacio Nacional de Ciudad de México, luego que la mandataria hondureña llegara el domingo por la tarde a la capital azteca.

El gobierno de México estableció en un comunicado que "la presidenta Sheinbaum resaltó el compromiso de su gobierno con los principios constitucionales de política exterior que distinguen a México: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Por su parte, la presidenta Castro señaló que el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en Honduras será libre, transparente y apegado a las normas constitucionales de su país".

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

