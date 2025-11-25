Honduras y México señalan que la cooperación es clave para atender causas de la migración

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su par de Honduras, Xiomara Castro, coincidieron este martes en su reunión en el Palacio Nacional que "la cooperación es clave para atender las causas estructurales de la migración y para promover el bienestar en los lugares de origen". Para ello, acordaron dar seguimiento a las conclusiones derivadas de dos iniciativas convocadas por México: el Encuentro de Palenque, celebrado en octubre de 2023, y la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, realizada en enero de este año. "Con ello se reafirma la importancia que México y Honduras asignan a la protección de sus nacionales en otros países, por lo que expresaron su deseo de fortalecer aún más el trabajo conjunto", señaló el texto.

Además, en esta fecha emblemática, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las dos mandatarias reafirmaron el compromiso de sus gobiernos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y la determinación de impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo pleno e igualdad sustantiva.

Sheinbaum y Castro ratificaron el "excelente estado de la relación bilateral y la trascendencia histórica de ser las primeras mujeres presidentas en sus respectivas naciones; además, celebraron el resultados de los programas sociales implementados por México en territorio hondureño, que en un primera etapa, beneficiaron a más de 20 mil personas. En virtud de lo anterior, señaló la nota, anunciaron el lanzamiento de la segunda fase, "que brindará más oportunidades de formación laboral para los jóvenes y favorece el desarrollo sostenible para comunidades agrícolas". Las mandatarias subrayaron los importantes avances en materia de cooperación energética, tras los acuerdos firmados entre Honduras e instituciones mexicanas como Pemex, Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.