Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum sostendrán reunión en México

Esta será la segunda vez que la presidenta Xiomara Castro se reúna con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México

  • 23 de noviembre de 2025 a las 14:16
La presidenta hondureña fue a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en el segundo semestre del 2024.

Foto: Cortesía redes Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro y su homóloga Claudia Sheinbaum se reunirán en Ciudad de México, México, por invitación de la jefa de Estado mexicana.

Castro Sarmiento llegará la tarde de este 23 de noviembre a México tras una invitación que Sheinbaum Pardo le hizo.

Este será un nuevo encuentro entre ambas presidentas ya que Castro estuvo en la toma de posesión de Sheinbaum en septiembre del 2024.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que Xiomara Castro arribará a las 17:00 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la recibirá el canciller Juan Ramón de la Fuente.

De momento no se han brindado más detalles sobre los temas a tratar entre ambas y si Castro tendrá más reuniones en Ciudad de México.

La presidenta ha estado en 20 países durante sus casi cuatro años de mandato.

Anteriormente estuvo en Colombia, Brasil, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, China y Bélgica.

Además de Cuba, Francia, Emiratos Árabes Unidos, México, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Panamá.

Asimismo Uruguay, España, Bolivia, Italia y Montenegro.

