¿Qué familiares de la presidenta Xiomara Castro viajaron al Vaticano a reunión con el papa? Estas personas acompañaron a la mandataria a su encuentro con el sumo pontífice.
El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.
En la reunión en la Secretaría de Estado vaticana, se ha aludido a "las buenas relaciones" bilaterales y se ha estudiado el papel de la iglesia y del Estado en el ámbito social, educativo y en la protección de los inmigrantes, según un comunicado de la Santa Sede.
Xiomara Castro fue acompañada por una comitiva diplomática y familiar. Entre ellos estuvieron Héctor Zelaya, su hijo y secretario privado, la esposa de este, Marcela Kafati, Irene, nieta de Castro, y otros miembros familiares.
También estuvo presente el canciller de Honduras, Javier Bu Soto. Todos los que acompañaron a la mandataria, incluyéndola, vistieron de color negro.
Esta fue una de las postales captadas tras la reunión de la mandataria con el líder de la iglesia Católica, electo en abril del presente año tras la muerte del papa Francisco.
Hubo intercambio de regalos y es que la presidenta Castro le entregó una pintura elaborada por un miembro de las Fuerzas Armadas, así como un pin de la Virgen de Suyapa.
Por su parte, el Pontífice obsequió a la mandataria una pintura de la Virgen del Buen Consejo, este fue uno de los tres regalos que dio a la mandataria.
Otro regalo fue una copia del mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, reportó Casa Presidencial.
Finalmente, un libro que recopila obras de arte del Palacio Apostólico Vaticano, esos fueron los tres regalos que el papa León XIV entregó a la mandataria.