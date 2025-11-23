Informe alerta de 96 biométricos no devueltos por Libre y graves fallas en el sistema TREP

Tegucigalpa, Honduras.- En un informe presentado a inicios de noviembre al pleno, la consejera Cossette López Osorio denunció que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no devolvió 96 dispositivos biométricos de los 300 que se entregaron en calidad de préstamo para las elecciones primarias del 9 de marzo pasado. En un documento, la consejera explicó que Libre devolvió 105 dispositivos biométricos; sin embargo, 21 de estos no correspondían al período del préstamo, ya que pertenecían a las elecciones de 2021. En octubre, el ente político entregó otros 120 equipos, pero sin subsanar los 96 pendientes, incluidos los 21 que no eran parte de los prestados.

Según la funcionaria, la Unidad Local de Administración de Bienes (ULAB) constató la inexistencia del registro del código IMEI correspondiente a cada dispositivo. “En atención a ello, el 15 de septiembre del presente año suscribí el memorándum CNE-V-058-2025, dirigido a la ULAB, solicitando el levantamiento de los dos códigos IMEI con los que cuenta cada dispositivo biométrico. Dicho proceso ya fue completado y verificado por la unidad, confirmando así la trazabilidad de cada equipo”, estableció López en su informe.

Fallas críticas del TREP

En el escrito, López Osorio también denunció que una auditoría realizada por la empresa CGTS CORP al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) reveló inconsistencias significativas. Se detectaron paquetes de actas que no reportaron la dirección IP de transmisión, un hecho que la empresa SMARTMATIC -proveedora del sistema- confirmó afectó a 927 actas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta situación, que no generó alertas ni activó protocolos de seguridad, permitió que actas sin identificación de IP fueran totalizadas y recibieran el mismo valor y validez que aquellas que sí cumplían con los requisitos de seguridad informática. En consecuencia, la consejera calificó el problema como una “brecha crítica” y un asunto de “grave trascendencia”. En un memorándum fechado el 8 de noviembre de 2025, solicitó una propuesta técnica para fortalecer la seguridad del TREP, enfatizando la necesidad de clasificar y separar las actas cuya procedencia no sea identificada o rastreable.

Propuestas de Cossette

En su propuesta, orientada a “fortalecer la seguridad electoral”, López enlistó diversas medidas, entre ellas: Clasificación del inventario biométrico: Realizar una clasificación detallada de los dispositivos, identificando cuáles serán utilizados en las maletas electorales, cuáles serán equipos de contingencia y cuáles no serán utilizados. Además, identificar los dispositivos que permanecen en poder de los partidos políticos y que no serán reintegrados antes de las elecciones generales. Bloqueo de equipos no utilizados: Bloquear los códigos IMEI de los dispositivos que no serán asignados a maletas electorales, contingencias o capacitación, a partir del día de las elecciones y durante un período mínimo de dos meses posteriores a la declaratoria de resultados. Esto incluye los 21 dispositivos del inventario de 2021 que aún no han sido devueltos por Libre. Revisión técnica integral: Realizar una revisión exhaustiva de los dispositivos y del sistema de transmisión para cerrar potenciales vulnerabilidades y evitar inserciones no autorizadas o alteraciones irregulares de datos.