Semana decisiva: Honduras se acerca a las urnas entre tensión y preocupación internacional

Tegucigalpa, Honduras.- A una semana de las elecciones, Honduras experimenta un ambiente de tensión. Los principales candidatos concluyen sus campañas en medio de conflictos institucionales con los entes electorales y dudas sobre la transparencia, en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final. Más de seis millones de hondureños podrán votar para elegir al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años. De los cinco candidatos presidenciales, tres acaparan el mayor caudal de votantes: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Moncada, abogada de profesión, pregona un socialismo democrático, para continuar, según ella, con la misma línea de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien además es coordinador general de Libre, partido fundado en 2011. Nasralla, ingeniero civil industrial, y Asfura, empresario de la construcción, son conservadores y representan a dos partidos con más de un siglo de historia.

Mensajes de odio y pocas propuestas

El cronograma electoral se ha visto alterado por desacuerdos internos entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque las disputas no evitaron que el pasado jueves se iniciara el traslado del material electoral a los centros de votación de los 18 departamentos del país, custodiado -por ley- por las Fuerzas Armadas. La campaña política, que comenzó el 1 de septiembre, ha transcurrido en un ambiente de tensión, en parte por los mensajes incendiarios de los principales candidatos presidenciales, con pocas propuestas para los hondureños, más allá de acusarse mutuamente de intentos de fraude y de la mala situación del país. El proceso electoral, que dio inicio en marzo con los comicios primarios e internos, también ha sido empañado por denuncias de violencia política, con la muerte de activistas de los tres partidos mayoritarios, aunque en la mayoría de los casos las autoridades han afirmado que obedecieron a razones ajenas a los comicios generales. Entre septiembre de 2024 y esta misma semana, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), había registrado 1.000 "conflictos", de los que 275 están vinculados a la violencia política, sin que todos los casos hayan sido homicidios.

Denuncias de fraude antes de votar

Según el Iudpas, los conflictos tienen que ver con agresiones simbólicas, acoso, coacción y otro tipo de amenazas, asociadas a la confrontación, acusaciones de corrupción y manejo de recursos públicos, entre otras, tanto del oficialismo, como de la oposición. Algunos de esos conflictos se han dilucidado en el debate público. En lo que respecta a las acusaciones de fraude de uno y otro bando, el exconsejero electoral Denis Gómez dijo a EFE que "el tema de la denuncia de fraude electoral no es nuevo en el país, lo que es nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección".