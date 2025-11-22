  1. Inicio
"Fueron a EE UU, pero fracasaron, les salió guaya", Rixi Moncada se burla de comitiva hondureña

Rixi Moncada envió un mensaje a Salvador Nasralla y los políticos hondureños que participaron en una audiencia convocada por la congresista María Elvira Salazar

  • 22 de noviembre de 2025 a las 16:49
Salvador Nasralla encabezó la comitiva hondureño que viajó a Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes Salvador Nasralla

San Pedro Sula, Cortés.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), se burló de la comitiva hondureña que viajó a Washington para estar en la audiencia convocada por la congresista María Elvira Salazar.

Esta audiencia se efectuó el 20 de noviembre ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Partido Republicano de Estados Unidos.

¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras

La comitiva estuvo compuesta por el candidato presidencial Salvador Nasralla y diputados como Maribel Espinoza y Fatima Mena.

Durante el cierre de campaña en San Pedro Sula, Rixi Moncada dedicó un mensaje a la comitiva que estuvo en la capital de Estados Unidos.

Fracasaron en Washington en su intento de mentir. Como testigos llevaron a los que se quieren robar el territorio, fracasaron con todo y su testigo y los despacharon con las caras desencajadas y aquí su plan, el de los audios, se ha ido desmontando poco a poco", dijo.

Moncada agregó que "fueron a Estados Unidos, pero fracasaron, les salió guaya".

Rixi Moncada en San Pedro Sula: "Vamos a derrotar 130 años de bipartidismo"

Durante la audiencia, los legisladores examinaron las alegaciones y sus implicaciones para la región y la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

La audiencia surgió luego que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtiera sobre acciones del gobierno hondureño que podrían afectar el proceso electoral en marcha.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

