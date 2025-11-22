"Fueron a EE UU, pero fracasaron, les salió guaya", Rixi Moncada se burla de comitiva hondureña

San Pedro Sula, Cortés.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), se burló de la comitiva hondureña que viajó a Washington para estar en la audiencia convocada por la congresista María Elvira Salazar. Esta audiencia se efectuó el 20 de noviembre ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Partido Republicano de Estados Unidos.

La comitiva estuvo compuesta por el candidato presidencial Salvador Nasralla y diputados como Maribel Espinoza y Fatima Mena. Durante el cierre de campaña en San Pedro Sula, Rixi Moncada dedicó un mensaje a la comitiva que estuvo en la capital de Estados Unidos. Fracasaron en Washington en su intento de mentir. Como testigos llevaron a los que se quieren robar el territorio, fracasaron con todo y su testigo y los despacharon con las caras desencajadas y aquí su plan, el de los audios, se ha ido desmontando poco a poco", dijo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Moncada agregó que "fueron a Estados Unidos, pero fracasaron, les salió guaya".