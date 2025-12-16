Influenza H3N2: autoridades en Atlántida investigan si hay casos de esta cepa e instan a vacunación

Atlántida, Honduras.- Autoridades de salud en Atlántida están en alerta ante la posibilidad de que haya casos de influenza H3N2. Según el director de la Departamental de Salud, Héctor Padilla, "ya se están realizando exámenes pertinentes para saber si ya está circulando esta cepa" en la región. Según detalló el especialista, esta nueva variante causa síntomas característicos como la fiebre, dolor muscular, dolor articular, tos seca persistente y congestión nasal.

La influenza H3N2 ya es una lamentable realidad en Europa y México, por los que el doctor Padilla señaló que los puntos de entrada al país deberían ser vigilados para evitar la propagación. "La relación diaria que tenemos nosotros con los viajeros de México, puede incidir en que prontamente la tengamos nosotros acá", manifestó el galeno. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse alerta y a acudir a los centros de salud si presentan síntomas similares a la nueva variante de influenza. "Es fundamental que la gente aproveche las vacunas contra la influenza que aún están disponibles en los diferentes establecimientos de salud del país", afirmó Padilla.

Influenza H3N2