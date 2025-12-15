Salud alerta por posible ingreso de influenza A H3N2 a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal) emitió un comunicado epidemiológico ante la posible entrada al país del virus de influenza A tipo H3N2 subclado K (J.2.4.1), tras una alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado 11 de diciembre. La Sesal advirtió que esta variante se asocia a cuadros graves, especialmente en poblaciones de riesgo como niños y adultos mayores. Como parte de las medidas preventivas que se harán en el territorio nacional, se recomendó reforzar la vigilancia epidemiológica en puntos de entrada al país, especialmente en viajeros que presenten síntomas respiratorios.

Asimismo, se instó a la población en general a utilizar mascarilla antes, durante y después de vuelos internacionales, principalmente si provienen de países con circulación del virus. La Secretaría de Salud también solicitó al personal de aerolíneas, aduanas y migración notificar de inmediato cualquier caso sospechoso, así como activar planes de contingencia y los Comités Operativos de Emergencia en Salud en los aeropuertos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Aunque hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de influenza A H3N2 subclado K en Honduras, las autoridades sanitarias indicaron que el país se mantiene en estado de alerta permanente e hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el uso de mascarilla y la correcta higiene de manos.

¿Qué es la influenza A tipo H3N2 subclado K (J.2.4.1)?

La influenza es una enfermedad respiratoria viral que se transmite fácilmente y aumenta durante la temporada fría, afectando con mayor gravedad a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Sus síntomas incluyen fiebre repentina, tos seca y persistente, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, fatiga y malestar general, con posibilidad de tos prolongada.