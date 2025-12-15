Colectivos de Libre vuelven a tomarse la calle frente al Infop

Tegucigalpa, Honduras.-Respondiendo el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, los colectivos llegaron la noche de este lunes 15 de diciembre hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para manifestarse.
Desde el momento en que llegaron, los colectivos comenzaron a cerrar el paso de los vehículos y a poner llantas en la zona.
Luego, en medio de gritos y algarabía, encendieron las llantas y crearon una enorme fogata en la zona.
Cabe mencionar que en la zona hay decenas de agentes de la Policía Nacional para resguardar el lugar y dentro del Centro Logístico Electoral (CLE) los militares están cuidando la zona.
De igual manera, en el bulevar Centroamérica, varios simpatizantes del Partido Liberal, liderados por Iroshka Elvir, se sumaron a una manifestación.
"Esta lucha es inclaudicable, no vamos a dar un paso atrás, porque a los liberales nos ha caracterizado la valentía, porque hemos sido los liberales quienes hemos liderado las grandes transformaciones de Honduras", dijo Elvir frente a varias personas que llegaron al llamado que ella realizó.
Ambas manifestaciones, aseguraron, que estaban en el lugar exigiendo que se lleve a cabo el recuento voto por voto.
Partido Liberal aseguró quién es su única voz oficial
El Partido Liberal aclaró que toda comunicación oficial dirigida a la militancia liberal debe realizarse exclusivamente a través de la Secretaría de Comunicaciones, con el fin de garantizar “un mensaje institucional, ordenado y veraz”.
Cabe mencionar que el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, afirmó que ellos no han llamado a movilizaciones y realizó un llamado a la paz, mientras inicia el escrutinio.
Por su parte, Salvador Nasralla aseguró que "no tengo ninguna relación con el partido Libre. Ya me engañaron dos veces. Bueno, pero eso es cosa de ellos. Si ellos dicen que están a favor mío, es porque están a favor mío. No es culpa mía que estén a favor".
Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos internos por el papel asumido por la diputada y esposa del candidato, Iroshka Elvir, quien ha hecho llamados a manifestaciones.
Dirigentes liberales han advertido que esa vocería representa un desvío del rumbo institucional y una cercanía con la narrativa política de Libre.