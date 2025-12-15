Colectivos de Libre vuelven a tomarse la calle frente al Infop

Tegucigalpa, Honduras.-Respondiendo el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, los colectivos llegaron la noche de este lunes 15 de diciembre hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para manifestarse. Desde el momento en que llegaron, los colectivos comenzaron a cerrar el paso de los vehículos y a poner llantas en la zona. Luego, en medio de gritos y algarabía, encendieron las llantas y crearon una enorme fogata en la zona. Cabe mencionar que en la zona hay decenas de agentes de la Policía Nacional para resguardar el lugar y dentro del Centro Logístico Electoral (CLE) los militares están cuidando la zona.

De igual manera, en el bulevar Centroamérica, varios simpatizantes del Partido Liberal, liderados por Iroshka Elvir, se sumaron a una manifestación. "Esta lucha es inclaudicable, no vamos a dar un paso atrás, porque a los liberales nos ha caracterizado la valentía, porque hemos sido los liberales quienes hemos liderado las grandes transformaciones de Honduras", dijo Elvir frente a varias personas que llegaron al llamado que ella realizó. Ambas manifestaciones, aseguraron, que estaban en el lugar exigiendo que se lleve a cabo el recuento voto por voto.

