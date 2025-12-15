Con banderas y la presencia de Iroshka Elvir, liberales salen a las calles a pedir "voto por voto"

Aunque al mismo tiempo, colectivos de Libre llegaron hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Infop, tras el llamado de su coordinador, Manuel Zelaya Rosales, Nasralla aseguró: "No tengo ninguna relación con el partido Libre. Ya me engañaron dos veces. Bueno, pero eso es cosa de ellos. Si ellos dicen que están a favor mío, es porque están a favor mío. No es culpa mía que estén a favor".