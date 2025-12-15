  1. Inicio
Con banderas y la presencia de Iroshka Elvir, liberales salen a las calles a pedir "voto por voto"

Tras denunciar presunto fraude en los resultados preliminares de las elecciones generales, liberales convocados por la diputada Iroshka Elvir llegaron a defender el "triunfo" de su candidato

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 18:20
La diputada y esposa del candidato liberal Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, realizó una convocatoria a los hondureños para pedir "voto por voto" en los resultados electorales que, según ellos, demostraron un proceso fraudulento.

Elvir convocó a una movilización a partir de las 5:00 de la tarde este lunes frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para exigir “que se respete la ley y la voluntad de los hondureños: voto por voto para tener certidumbre de los resultados electorales”.

Según Elvir, el Partido Liberal, que tiene como candidato presidencial a su esposo Salvador Nasralla, ganó las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, tras una revisión de las actas desde lo interno de su partido.

“Exigimos que se respete la ley y la voluntad de los hondureños: voto por voto para tener certidumbre de los resultados electorales. Nosotros tenemos los votos, sabemos que ganamos la elección, y no vamos a abandonar la esperanza del pueblo que nos apoyó”, posteó Iroshka Elvir.

Con banderas y camisas de "Salva Presidente", simpatizantes liberales llegaron hasta el punto de encuentro para defender lo expresado por sus dirigentes y pedir a las autoridades electorales un proceso transparente.

Desde el bulevar Centroamérica, varios simpatizantes del Partido Liberal, liderados por Iroshka Elvir, se sumaron a una manifestación con antorchas y banderas.

"Esta lucha es inclaudicable, no vamos a dar un paso atrás, porque a los liberales nos ha caracterizado la valentía, porque hemos sido los liberales quienes hemos liderado las grandes transformaciones de Honduras", dijo Elvir.

Aunque al mismo tiempo, colectivos de Libre llegaron hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Infop, tras el llamado de su coordinador, Manuel Zelaya Rosales, Nasralla aseguró: "No tengo ninguna relación con el partido Libre. Ya me engañaron dos veces. Bueno, pero eso es cosa de ellos. Si ellos dicen que están a favor mío, es porque están a favor mío. No es culpa mía que estén a favor".

Decenas de miembros de la Policía se hicieron presentes en las afueras del Infop para resguardar las instalaciones y evitar disturbios.

Hasta estas horas de la noche (6:57 p.m.) no se han reportado mayores incidentes y la manifestación se ha desarrollado de manera pacífica.

