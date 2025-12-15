Masa de aire frío dejará lluvias y descenso de temperaturas este martes en Honduras

“Continúa la presencia de una masa de aire frío sobre el país, que genera viento fresco del noreste y precipitaciones a su paso”, explicó Castellanos.

El fenómeno genera viento fresco del noreste y precipitaciones a su paso, principalmente en el centro, norte y noroccidente, donde se prevén lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad.

Tegucigalpa, Honduras.- La presencia de una masa de aire frío continuará influyendo este martes 16 de diciembre de 2025 en las condiciones climáticas del país, con lluvias en varias regiones y un descenso en las temperaturas ambiente, informó el pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Isaí Castellanos.

En estas mismas regiones se espera que las lluvias tengan mayor recurrencia durante la jornada, mientras que en el suroccidente y el oriente se presentarán precipitaciones débiles y dispersas.

“Se esperan lluvias y chubascos de moderada y fuerte intensidad en las regiones centro, norte y noroccidente”, detalló Castellanos al ampliar el pronóstico.

El descenso térmico será otra de las condiciones dominantes durante el martes, asociado al ingreso de la masa de aire frío que afecta al territorio nacional.

“Tendremos descensos en las temperaturas ambiente”, indicó el pronosticador de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies en el litoral caribe, mientras que para el Golfo de Fonseca se prevén alturas de 1 a 3 pies.

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 23 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan valores de hasta 26 C° como máxima y 18 C° como mínima.

La región insular registrará una máxima de 27 C° y mínima de 24 C°; el norte alcanzará 24 C° de máxima y 23 C° de mínima; el oriente llegará a 27 C° y bajará hasta 20 C°; el sur tendrá la temperatura más alta, con 35 C° y mínima de 24 C°, y el occidente reportará una máxima de 22 C° y mínima de 14 C°, según el experto.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).