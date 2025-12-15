¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este martes 16 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este martes 16 de diciembre se llevarán a cabo cortes programados de energía en distintas zonas de Honduras. Según detalló la estatal eléctrica, las suspensiones del suministro afectarán mayormente al departamento de Choluteca, especialmente, a los sectores que dependen de la subestación Santa Lucía. La interrupción del suministro eléctrico se realizará en distintos horarios, dependiendo la zona. Sin embargo, una gran parte se realizarán entre las 8:00 a. m. y 2:00 p. m.

Conozca el listado completo de las zonas que no tendrán suministro eléctrico la mañana y tarde del martes 16 de diciembre.

Choluteca: 8:00 a. m. y 8:15 a. m. y 1:45 p.m y 2:00 p. m.

Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa Ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal, empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, Tablones Arriba, Tablones Abajo, El Corpus, Guanijiquil, aldea El Quebrachal, El Caracol, La Chaparosa, Calderas, aldea El Naranjal, El Centro, bo. Pitiguay, bo. San Luis, bo. Nuevo, bo. El Sabroso, col. Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, caserío El Aguaje, Agua Fría, caserío Las Palmas, caserío La Cuchilla, Concepción de María, aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, aldea Los Llanitos, bo. Nuevo, El Centro, bo. Los Profesores, bo. El Plan, bo. La Ronda, bo. Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, Papalón, El Aguacatal, Guanacaste Arriba, La Pintura, Los Chorritos, San Isidro, Concepción de María, antenas de Tigo y Claro, caserío Los Moranes y zonas aledañas.

Bo. Suyapa, bo. Las Colinas, bo. La Venecia y zonas aledañas.

