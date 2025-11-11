Los cortes de energía en Honduras para este miércoles 12 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía en varias zonas del país, programados para este miércoles 12 de noviembre.
Según la empresa energética, la interrupción energética se deberá a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, con la finalidad de "mejorar el servicio". A continuación el listado completo de las zonas que estarán sin luz por varias horas este miércoles.
La Libertad: 8:15 a.m. a 2:15 p.m.
La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco.
Yuscarán, El Paraíso: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Escuela Agrícola Panamericana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Yuscarán, Ojo de Agua, El Ocotal, Sabana Redonda, El Barro, aldeas S.O.S., Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos y zonas aledañas.
San Pedro Sula: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Río Piedras (este), Canal 6, planta de tratamiento de aguas, BVI-L212: bulevar Río Piedras, bulevar Suyapa, bulevar El Centro (oeste), bulevar El Benque (este), mercado central, ENEE (plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.
De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en:
Bulevar Lempira, Mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martínez, Hospital Materno Infantil.
El Progreso, El Negrito: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito.
Santa Bárbara: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Gerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolásito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio). San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores), La Arada (Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante), Atima (Lempa, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo, Los Pinos, La Cañada), Lempira (San Bartolo, Cedrales), El Naranjito (Pompoa), Santa Bárbara (Macholoa, El Salitre y El Barro), hidroeléctrica Hidrocci Pencaligue.
Villanueva: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Barrio Sabillón Cruz, barrio Fe y Esperanza, barrio Los Zorzales, barrio San Jorge, barrio Morales I, II, III, IV, barrio Palmira, barrio Padilla, aldea Chotepe, barrio San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández.
Sabá: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, barrio Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, barrio La Castellana, Cholomeña, barrio Suiza, barrio Las Palmas, barrio Palma Real, barrio Pradera I, II, III y IV, barrio La Standar, barrio Bella Vista, barrio Habitat, barrio Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá. Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).
Tocoa: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca.
Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, barrio 25 de Septiembre, barrio Abajo, barrio Morazán, barrio Wilfredo Ortiz, barrio San Martín, barrio Porvenir. Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, barrio 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, barrio 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rígóres, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.
Barrio El Centro, barrio Abajo, barrio Buenos Aires, El Edén, barrio Colón, La Esperanza, barrio Las Flores, La Brassavola, La Génesis, barrio El Estadio, barrio La Brisas, La Norteña, barrio Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, barrio Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Mega Plaza, barrio Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez I y II, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán II, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado). Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, res. Prado Verde.
Isletas, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Bonito Oriental, Limón: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standar Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.
Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda (Río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silin, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP (Empresa Nacional Portuaria), Standard Fruit Co., Base Naval).
Barrio El Centro, Río Negro, El Cerrito, barrio Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, barrio San Martín, barrio Sixto Cacho, barrio Manuel Bonilla, sector de la playa, barrio 19 de Abril, Jericó, barrio Los Maestros, Capiro, Centro, hospital Salvador Paredes, centro penitenciario.
Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia, Betulia.
Parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Quebrada de Arena.