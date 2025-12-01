¿Qué pasa si Nasry Asfura y Salvador Nasralla terminan empatados en votos?

Tegucigalpa, Honduras.-Las elecciones generales han configurado una contienda presidencial extremadamente cerrada entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El resultado todavía no es definitivo, ya que el escrutinio de actas continúa en proceso. Hasta el momento, a las 4:49 de la tarde del 1 de diciembre, se ha procesado el 57% de la actas para el nivel presidencial. Según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura acumula 749,022 votos (39.91%), mientras que Salvador Nasralla suma 748,507 sufragios (39.89%). La diferencia entre ambos es de apenas 515 votos, una brecha mínima frente a las miles de actas que aún faltan por contabilizar.

Debido a esta diferencia tan estrecha, el propio ente electoral considera la situación como un "empate técnico": mientras el conteo no finalice, el resultado puede inclinarse hacia cualquiera de los dos candidatos. Ante este panorama, surge una pregunta clave para la ciudadanía: ¿Qué ocurre si, al finalizar el escrutinio oficial, ambos candidatos obtienen exactamente la misma cantidad de votos? A continuación, EH Verifica te lo explica:

Escrutinio especial

La Ley Electoral de Honduras ya contempla este escenario. El artículo 289 establece que, ante un empate, debe realizarse primero un escrutinio especial. Si tras esa revisión persiste la igualdad, se convoca una nueva elección, limitada únicamente a los candidatos que hayan empatado, sin incluir a toda la lista original. En términos sencillos, este artículo explica que cualquier empate en una elección —ya sea presidencial, municipal o de otro nivel— no se resuelve mediante negociaciones políticas ni por decisión de otro poder del Estado. La responsabilidad recae exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe actuar conforme a un procedimiento obligatorio y claramente establecido por la ley. El primer paso establecido por la ley es el recuento total de votos, a través de un escrutinio especial en el nivel donde ocurrió el empate. Eso implica que el Consejo Electoral debe revisar nuevamente las actas y los resultados de esa elección en particular, correspondiente a la papeleta presidencial en la que compiten Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla. En la práctica, se trata de realizar un nuevo conteo para confirmar si realmente existe un empate o si hubo errores en el registro de los resultados. Solo si, tras finalizar ese recuento, las cifras se mantienen exactamente iguales, se activa el segundo paso: repetir la elección dentro de los 20 días calendario posteriores a la declaración oficial de empate. En esta nueva jornada electoral, la ciudadanía regresa a las urnas, pero ya no para elegir entre toda la oferta de candidatos, sino exclusivamente para decidir quién de los aspirantes empatados asumirá la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2030. El artículo 289 establece una ruta clara: primero se debe agotar la vía del recuento voto por voto y, si persiste el empate, la decisión final vuelve a estar en manos del electorado en una segunda contienda entre “Papi a la Orden” y Salvador Nasralla. Con más de la mitad de las actas computadas y una diferencia mínima entre los principales candidatos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no caer en la zozobra mientras avanza el escrutinio. Hall exhortó a esperar el cierre oficial del conteo, recordando que aún no hay un resultado definitivo. La funcionaria instó a confiar en el proceso electoral y en las autoridades encargadas del cómputo final de los votos. “Ante ese empate técnico debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que terminemos de contar actas”, escribió en X.

Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral.



Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras.



Quiero informarles que el TREP ha... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 1, 2025