No hay registro de que Tomás Zambrano haya dicho que contar voto por voto es una pérdida de tiempo

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales asegura que el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, supuestamente afirmó que el recuento de voto por voto —exigido por los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal— es una pérdida de tiempo. Sin embargo, la afirmación es falsa. No se encontró ninguna declaración pública ni registros en las cuentas oficiales del diputado que respalden la veracidad de esa cita. “Contar voto por voto no sirve, es un desperdicio de tiempo, todo fue legal no hay actas infladas”, dice textualmente la publicación de Facebook compartida desde el 12 de diciembre de 2025 y replicada cerca de 300 veces.

El término “voto por voto” se refiere a la exigencia de revisar de manera detallada cada papeleta con inconsistencias sobre los resultados electorales. Durante el escrutinio, que se encuentra cerca de completarse, unas 2,773 urnas presentaron inconsistencias, equivalentes a cerca de 500,000 votos. Estas urnas deberán someterse a un escrutinio especial; sin embargo, hasta ahora solo se ha aprobado la revisión de 1,081 urnas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según informó la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, el escrutinio especial —que debió iniciar el pasado 13 de diciembre— permanece atrasado debido a que los representantes acreditados de los partidos Liberal y Libre en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se rehúsan a integrarse al proceso. Con el 99,8 % de las actas transmitidas, Nasry Asfura se mantiene al frente con el 40.54 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla registra el 39.20 %, lo que marca una diferencia de 43,184 votos. La candidata de Libre, Rixi Moncada, obtuvo el 19.30 %.

No hay evidencia

Una búsqueda de la cita textual en Google evidenció que circula en redes sociales a través de perfiles desinformantes –detectados previamente por EH Verifica– que replican un mismo arte gráfico, sin proporcionar fuentes. EH Verifica revisó las cuentas oficiales de Tomás Zambrano y no detectó ninguna publicación en la que se pronuncie en contra del conteo voto por voto. Por el contrario, las publicaciones recientes en redes sociales muestran a Zambrano expresando una postura pública a favor del recuento voto por voto. Incluso, acusó recientemente al partido Libre y al movimiento de Salvador Nasralla de boicotear el proceso electoral al negarse a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), una acción que —según su discurso— contradice la exigencia de realizar el voto por voto.

Además, una búsqueda con las palabras clave “Zambrano + declaraciones + voto por voto + actas infladas” llevó a un video publicado el 13 de diciembre de 2025, por Televicentro Noticias en YouTube, en el que mantiene una postura a favor del voto por voto.