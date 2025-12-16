Lluvias dispersas y chubascos este miércoles por humedad del Caribe y Pacífico

“Las condiciones meteorológicas para el día de hoy miércoles 17 de diciembre son las siguientes. El transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe y del Océano Pacífico hacia el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos débiles y dispersos en la mayor parte del país”, detalló Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región suroccidental del país, donde las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones meteorológicas para el miércoles 17 de diciembre estarán marcadas por lluvias y chubascos débiles y dispersos en la mayor parte del territorio hondureño, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico.

Sobre las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que los oleajes se mantendrán entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin variaciones significativas durante la jornada.

“Referente a los oleajes de 1 a 3 pies tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca”, precisó Fonseca en su informe climático.

En cuanto a las temperaturas, en el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, condiciones acordes con la influencia de la nubosidad y las lluvias débiles.

Para la región Central, la máxima alcanzará los 28 C° y la mínima será de 18 C°. En la región Insular se pronostican temperaturas entre los 28 C° de máxima y 25 C° de mínima.

En la región Norte, los termómetros marcarán una máxima de 26 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región Oriental se prevén temperaturas que oscilarán entre los 28 C° y 18 C°.

Las condiciones más cálidas se registrarán en la región Sur, donde la temperatura máxima llegará a los 36 C° y la mínima será de 24 C°. En la región Occidental, la máxima será de 26 C° y la mínima descenderá hasta los 14 C°, concluyó Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).