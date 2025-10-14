Guía para pedir ayuda en la emergencia por lluvias en Honduras en octubre 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras enfrenta en octubre de 2025 un episodio de lluvias intensas que ha provocado inundaciones, deslizamientos y comunidades incomunicadas. Según el balance oficial más reciente, 9 personas fallecieron y 10,161 resultaron afectadas; 2,134 familias fueron impactadas de forma directa, 836 catalogadas como damnificadas y 289 evacuadas. También se reporta que 65 comunidades permanecieron incomunicadas, con mayores incidencias en Francisco Morazán y emergencias en Cortés, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara, Valle, Ocotepeque y Yoro. En el sur, Nacaome, Goascorán y San Lorenzo registraron inundaciones en zonas residenciales y agrícolas; en Choluteca, vientos racheados y crecidas ocasionaron severos daños.

¿A quién llamar?

En caso de emergencia, el primer paso es reportar la situación a los números oficiales. El 911 atiende rescates, inundaciones y urgencias médicas y coordina la respuesta inmediata con instituciones de socorro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La línea 198 de la Cruz Roja Hondureña ofrece atención médica y apoyo en zonas afectadas, incluidas evacuaciones y primeros auxilios. El 199 del Cuerpo de Bomberos responde a rescates en áreas inundadas, derrumbes y otras situaciones de riesgo. Además, la Línea 100 opera a nivel municipal en todo el país para canalizar reportes locales, coordinar apoyos y solicitar evacuaciones donde el acceso es limitado. Al comunicarse, procure describir con precisión el lugar, las referencias y el tipo de amenaza (crecida de río, deslizamiento, colapso estructural, personas atrapadas o lesionadas). Autoridades y rescatistas subrayan que no se debe cruzar ríos, quebradas o vados durante crecidas repentinas, ni conducir por calles anegadas. Si observa señales de peligro —aumento de caudal, ruidos de deslizamiento, grietas o filtraciones— evacúe de manera preventiva y avise a vecinos y familiares.

Dónde recibir atención y refugio