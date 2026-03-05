Voraz incendio deja sin hogar a cinco familias en la colonia Suazo Córdova

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco familias quedaron en la calle la noche del miércoles, luego de que un incendio de grandes proporciones redujera a cenizas varias viviendas en la colonia Suazo Córdova, en la capital.
De acuerdo con los testimonios, el fuego se originó en una de las viviendas ubicadas en medio del predio. Señalaron que comenzó en una de las habitaciones, donde inicialmente observaron salir humo, lo que alertó a quienes se encontraban en el lugar.
Los residentes intentaron sofocar las llamas utilizando agua de piscinas cercanas. Sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y arrasó con todo a su paso, sin que los esfuerzos de los vecinos lograran contenerlo.
Algunos afectados narraron que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Entre escenas de angustia, señalaron que lograron sacar únicamente unas cuantas pertenencias.
No obstante, la mayoría apenas escapó con lo que llevaba puesto, perdiendo por completo sus hogares. Minutos después de la alerta, varias unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.
Tras intensas labores, consiguieron controlar el incendio y evitar que alcanzara otras viviendas aledañas, también edificadas con madera y láminas de zinc.
Las autoridades no reportaron víctimas mortales, aunque sí cuantiosos daños materiales.
Tras lo ocurrido, las familias damnificadas solicitaron apoyo a las autoridades y al gobierno, con la esperanza de recibir ayuda para reconstruir sus hogares y recuperar parte de lo perdido.