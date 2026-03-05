Voraz incendio deja sin hogar a cinco familias en la colonia Suazo Córdova

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco familias quedaron en la calle la noche del miércoles, luego de que un incendio de grandes proporciones redujera a cenizas varias viviendas en la colonia Suazo Córdova, en la capital.

De acuerdo con los testimonios, el fuego se originó en una de las viviendas ubicadas en medio del predio. Señalaron que comenzó en una de las habitaciones, donde inicialmente observaron salir humo, lo que alertó a quienes se encontraban en el lugar.

Los residentes intentaron sofocar las llamas utilizando agua de piscinas cercanas. Sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y arrasó con todo a su paso, sin que los esfuerzos de los vecinos lograran contenerlo.