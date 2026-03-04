Alcaldía del DC refuerza monitoreo de puntos de calor para alertar sobre incendios forestales

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene activo un monitoreo permanente de los puntos de calor y la calidad del aire en la capital hondureña, apoyándose en tecnología satelital de la NASA, utilizada a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF), con el objetivo de alertar oportunamente a la población. El titular del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, Julio Quiñones, detalló que mediante este monitoreo se busca fortalecer la capacidad de respuesta y comunicación ante amenazas ambientales que impactan a la capital hondureña. “El monitoreo que realizamos tiene un propósito de alertamiento. Queremos elevar nuestra capacidad de decirle a la ciudadanía en qué momento estamos y cuáles son las condiciones ambientales en la capital”, afirmó Quiñones. El funcionario detalló que actualmente vigilan los puntos de calor mediante una herramienta satelital de la NASA que permite identificar zonas donde existe una combinación de follaje seco y materiales susceptibles a incendios forestales. Empero, aclaró que no todos los puntos de calor representan incendios activos, pero sí constituyen señales de advertencia que orientan recorridos de verificación en campo y despliegue de cuadrillas para descartar o atender emergencias. “El punto de calor no necesariamente significa que hay un incendio, pero sí nos da una señal para movilizarnos y verificar. Es una herramienta preventiva que nos permite actuar antes de que el fuego se propague”, explicó.

Además del monitoreo de incendios, la municipalidad analiza la calidad del aire mediante estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, donde el tráfico vehicular y la actividad urbana influyen directamente en la concentración de contaminantes. Como ejemplo, mencionó una estación instalada en la colonia La Vega, entre la antigua Casa Presidencial, la Cancillería y el anillo periférico, una zona caracterizada por alto flujo vehicular en horas pico. Señaló que en ese sector, el monóxido de carbono generado por el parque vehicular es uno de los principales contaminantes. “En condiciones normales no representa un riesgo generalizado, pero sí puede afectar a grupos vulnerables en determinados horarios”, precisó. Indicó que la situación cambia de manera significativa cuando se registran incendios forestales, ya que el humo incrementa de forma generalizada las partículas contaminantes y deteriora la calidad del aire en amplias zonas de la capital. “El incendio forestal tiene otro tipo de contaminante, más persistente, que se mantiene en el ambiente y afecta no solo la zona cercana al fuego, sino también sectores distantes por efecto del viento”, advirtió. El monitoreo de la calidad del aire se realiza de forma permanente, con cortes establecidos al menos tres veces al día: en la mañana, al mediodía y en la tarde, considerando la combinación de tráfico vehicular e incidencia de incendios.

La información recopilada se publica para advertir si la calidad del aire es buena, moderada o perjudicial para grupos vulnerables o para la población en general, de manera que las personas puedan tomar precauciones. Quiñones explicó que la calidad del aire es variable y depende de múltiples factores, entre ellos los incendios forestales, la carga vehicular y fenómenos como el polvo del Sahara, que en ciertos períodos del año alcanza el territorio nacional. Recordó que en 2024 se registraron niveles extremos de contaminación debido a la combinación de incendios y polvo sahariano, situación que encendió las alertas y obligó a redoblar esfuerzos interinstitucionales. “Este año nuestro objetivo es minimizar riesgos y evitar que se repitan esos niveles. Estamos monitoreando constantemente y fortaleciendo la coordinación con otras instituciones”, aseguró. Consideró también que fenómenos atmosféricos provenientes del Atlántico, como frentes fríos y vientos, contribuyen a dispersar contaminantes y mejorar temporalmente la calidad del aire en la capital.

Marzo, abril y mayo han sido identificados como los meses más críticos, ya que históricamente registran mayor cantidad de incendios forestales y áreas afectadas, por lo que durante ese período se intensifican las acciones de vigilancia y respuesta. Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a asumir su responsabilidad y denunciar quemas ilegales a la línea 100. “El compromiso es compartido. Estamos desplegando personal, vehículos y tecnología, pero necesitamos que la población haga su parte para proteger nuestros bosques, el aire y las fuentes de agua”, concluyó.

Calidad del aire