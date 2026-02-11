Alcaldía refuerza protección de 222.8 kilómetros de áreas boscosas ante temporada seca

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) coordinó una reunión interinstitucional para fortalecer la protección de 222.8 kilómetros de áreas boscosas en la capital, ante la proximidad de la temporada seca y el riesgo de incendios forestales.
El alcalde Juan Diego Zelaya encabezó el encuentro, en el que participaron representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las Fuerzas Armadas (FF AA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la fundación Amigos de La Tigra (Amitigra).
Durante la jornada de trabajo se delinearon acciones concretas para prevenir y combatir siniestros en zonas estratégicas, especialmente en áreas cercanas fuentes de aguaque abastecen a miles de capitalinos.
De acuerdo con la AMDC, se identificaron 222.8 kilómetros de zonas de expuestas a incendios en distintos puntos del Distrito Central, en su mayoría, por la acción humana.
Entre las medidas acordadas destacan la capacitación de personal operativo, patrullajes preventivos, campañas de concienciación ciudadana y la instalación de puntos de vigilancia en sectores vulnerables.
El alcalde Juan Diego Zelaya reiteró que la protección del bosque capitalino no solo responde a una agenda ambiental, sino también a la necesidad de resguardar las fuentes de agua que abastecen a la ciudad y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.
Las autoridades subrayaron que la prevención es fundamental, ya que cada incendio representa pérdidas ambientales, económicas y sociales difíciles de revertir.
En ese sentido, hicieron un llamado a la población a evitar quemas agrícolas y denunciar cualquier actividad sospechosa.
Tras la reunión, Dagoberto Zelaya, represntante de el Comité Ecológico de la Aldea Suyapa (Coeas) quien vela en el cuidado del Refugio de Vida Silvestre Suyapa “Luis Hernán Baca Valladares ‘Mero’”, indicó que se están tomando acciones en estas áreas como la montaña Triquilapa para reducir riesgos de incendios.
“Cada año enfrentamos incendios que, en su mayoría, son provocados por descuidos o acciones irresponsables. Por eso estamos activos en la protección del bosque”, indicó el entrevistado a EL HERALDO.
“El trabajo coordinado con el Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Copeco y el ICF nos permite tener una respuesta más efectiva”, añadió.
Asimismo, indicó que la participación de la empresa privada y organizaciones ambientales fortalece el esfuerzo institucional, al aportar recursos, conocimiento técnico y apoyo logístico en momentos de emergencia.
“Necesitamos que la ciudadanía entienda que el bosque es parte de su vida diaria. Cuando se pierde una zona forestal, también se afecta el agua, el clima y la calidad del aire. La prevención comienza con pequeñas acciones responsables”, exhorto.
Hasta los momentos no se registra incendios en el área protegida en el cuidado del Refugio de Vida Silvestre Suyapa “Luis Hernán Baca Valladares ‘Mero’” y se está trabajando en la ronda para reducir los riesgos.
Incendios en el año
Por su parte, el vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras,mario Rivera, informó que en lo que va del año, las Fuerzas Armadas han participado en misiones de combate y control de 20 incendios forestales y de zacateras, que han afectado aproximadamente 47 hectáreas.
La mayoría de los siniestros se han registrado en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El Paraíso, donde se han concentrado los mayores esfuerzos de respuesta y contención por parte de las autoridades.
Actualmente se mantiene activo un incendio en el sector de La Calera, en el Distrito Central, donde personal de las Fuerzas Armadas, el ICF, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones trabajan de manera coordinada para extinguirlo.