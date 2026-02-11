Alcaldía refuerza protección de 222.8 kilómetros de áreas boscosas ante temporada seca

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) coordinó una reunión interinstitucional para fortalecer la protección de 222.8 kilómetros de áreas boscosas en la capital, ante la proximidad de la temporada seca y el riesgo de incendios forestales.

El alcalde Juan Diego Zelaya encabezó el encuentro, en el que participaron representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las Fuerzas Armadas (FF AA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la fundación Amigos de La Tigra (Amitigra).

Durante la jornada de trabajo se delinearon acciones concretas para prevenir y combatir siniestros en zonas estratégicas, especialmente en áreas cercanas fuentes de aguaque abastecen a miles de capitalinos.

De acuerdo con la AMDC, se identificaron 222.8 kilómetros de zonas de expuestas a incendios en distintos puntos del Distrito Central, en su mayoría, por la acción humana.

Entre las medidas acordadas destacan la capacitación de personal operativo, patrullajes preventivos, campañas de concienciación ciudadana y la instalación de puntos de vigilancia en sectores vulnerables.

El alcalde Juan Diego Zelaya reiteró que la protección del bosque capitalino no solo responde a una agenda ambiental, sino también a la necesidad de resguardar las fuentes de agua que abastecen a la ciudad y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.

Las autoridades subrayaron que la prevención es fundamental, ya que cada incendio representa pérdidas ambientales, económicas y sociales difíciles de revertir.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población a evitar quemas agrícolas y denunciar cualquier actividad sospechosa.