¿Habrá presencia de ICE en los estadios del Mundial 2026 en EE UU?

La emoción por el Mundial 2026 se ha ido disipando en algunos aficionados extranjeros, debido a la reciente alerta emitida por la organización Florida Immigrant, asegurando que la jurisdicción "ya no es un destino seguro" para los inmigrantes ante el rol que podría desempeñar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento deportivo.