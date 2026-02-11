¿Habrá presencia de ICE en los estadios del Mundial 2026 en EE UU?

La emoción por el Mundial 2026 se ha ido disipando en algunos aficionados extranjeros, debido a la reciente alerta emitida por la organización Florida Immigrant, asegurando que la jurisdicción "ya no es un destino seguro" para los inmigrantes ante el rol que podría desempeñar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento deportivo.
A pesar de que Miami ha sido históricamente el foco turístico, las estrictas medidas migratorias del gobernador Ron DeSantis han cambiado el panorama. En ese sentido la coalición advierte que los viajeros podrían enfrentar riesgos de discriminación racial, detenciones injustas y violaciones a los derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio.
El epicentro de esta preocupación es el Miami Stadium, donde la FIFA tiene programados siete encuentros de alto voltaje, incluyendo un duelo de octavos y otro de cuartos de final. En un Estado donde la cooperación local con autoridades federales es obligatoria, asistir a ver a selecciones como Colombia o Brasil podría implicar encuentros inesperados con agentes de migración.
La alerta no es infundada, pues el grupo documentó casos de turistas legales de Europa, Canadá y América Latina que terminaron encarcelados durante semanas tras arribar a puntos de entrada legales. Entre los relatos figura el de un turista irlandés que pasó 100 días tras las rejas bajo custodia del ICE sin comprender el motivo de su detención.
Según la coalición, hablar inglés con acento, poseer una licencia de conducir internacional o simplemente ser una "persona de color" aumenta el riesgo de ser interceptado. Los activistas señalan que una parada rutinaria de tráfico cerca del estadio podría escalar rápidamente a una internación inmediata en centros penitenciarios.
Dariel Gómez, organizador de la ACLU de Florida, aclaró que la intención no es sembrar pánico, sino "ofrecer una dosis de realidad aleccionadora". Es un aviso para que los fanáticos comprendan que la vigilancia será estricta y que ciertos perfiles podrían ser blanco de interrogatorios basados en su origen étnico.
Por su parte, el gobernador DeSantis defendió la política estatal ante el Congreso, destacando que Florida fue responsable de la entrega de casi 20,000 extranjeros ilegales al Departamento de Seguridad Nacional en los últimos meses. Remarcó que su estado es el único que exige por ley esta cooperación total con el gobierno federal.
Ante esta situación, se recomienda a los hondureños y turistas internacionales portar siempre su pasaporte original y copias de su visa. No basta con tener los documentos en el hotel; la identificación debe ser inmediata para evitar complicaciones en caso de ser abordados por oficiales.
También se aconseja registrar los planes de viaje en sus respectivas embajadas y tener a mano contactos de abogados o servicios legales de inmigración. Guardar estos números de forma física o "fuera de línea" es vital si se pierde el acceso al teléfono móvil durante una detención.
En caso de un encuentro con el ICE, la recomendación es mantener la calma y preguntar si se es libre para salir. Los viajeros tienen el derecho de negarse cortésmente a responder preguntas sobre su estatus migratorio y exigir comunicación directa con su representante consular antes de cualquier procedimiento.