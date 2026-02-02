Un desafío impredecible

La conservación del bosque en nuestro país es, quizá, uno de los retos que enfrentarán las autoridades que asumirán la responsabilidad para la protección del recurso bosque contra: los incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales, la tala ilegal, los descombros con fines agrícolas y ahora el cultivo de cocaína y mariguana, la tala con fines de viviendas, etc. Todas estas amenazas, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF), estiman una tasa de deforestación de 30 a 40 mil hectáreas anualmente, lo cual comparado con los esfuerzos que se realizan por su restauración parece ser una tarea ardua e insostenible. Hasta ahora, el ICF no ha logrado cambiar la actitud de nuestra población en la conservación del bosque, quizá, por las políticas equivocadas que se han venido implementado donde la gente del campo sigue viendo al bosque como un obstáculo y no como un medio de desarrollo. Consecuentemente, la reducción del caudal del recurso agua incide en la débil producción agroalimentaria en el país. El cambio climático es un fenómeno impredecible que se manifiesta a través de grandes incendios forestales, largas sequías, lluvias torrenciales, tormentas invernales, temperaturas extremas, etc., causando monumentales daños con fenómenos destructivos en los diferentes proyectos de desarrollo con pérdidas incuantificables. Se espera que la presente administración de gobierno ponga en práctica lo de la descentralización porque las alcaldías municipales tienen el poder, la infraestructura, organizaciones comunitarias, la autoridad, etc., para fortalecer las políticas de manejo y protección que el ICF requiere en la aplicación de la Ley Forestal vigente. Los incendios forestales, son causados por ignorancia, fin de lucro, mala intención y hasta por enfermedad que requieren de programas intensivos de prevención donde el fuego se convierta en una herramienta para el manejo de los bosques, por consiguiente, este problema es un desafío prioritario para mejorar nuestras condiciones ambientales.