El método de Nasry Asfura para gobernar Honduras: observar, recordar, ejecutar

En octubre de 2020, la Uferco ya había solicitado antejuicio contra Asfura para retirar su inmunidad como funcionario, pero la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/sala-constitucional-admite-recurso-amparo-favor-nasry-asfura-fraude-EB22325771" target="_blank">Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frenó el proceso</a>.Miembros de la entonces oposición denunciaron que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/ana-garcia-acusa-nasry-tito-asfura-negociar-partido-nacional-partido-libre-PL24494748" target="_blank">Asfura llegó a un pacto con el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre)</a>, para librarse de la investigación.Su amigo de confianza ofrece otra versión: en su afán de resolver problemas de manera inmediata, Asfura muchas veces mezcló fondos de sus empresas personales con los de la municipalidad para atender casos urgentes.“A la Alcaldía, una vez llegó una señora de Olancho que quería trasladar a su familiar de la morgue, pero no tenía ataúd. ‘Tito’, en ese afán de ayudar, gastó parte del dinero de sus empresas para cubrir lo que la Alcaldía no podía en ese momento”, relató.Continuó: “Depositó 250 mil lempiras al proveedor para tener los ataúdes disponibles, y luego cuadró ese dinero con fondos municipales para que la cuenta se reabasteciera y no tocar su capital ni el dinero de la comuna”.