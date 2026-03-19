El Vaticano llama a la paz en Medio Oriente

La tradición cristiana, especialmente a través de la formulación de la teoría de la “guerra justa” por San Agustín, plantea que quienes desencadenan una guerra sin una causa legítima asumen una responsabilidad moral significativa. Este planteamiento se fundamenta en el jus ad bellum (derecho a la guerra), el cual establece criterios claros para considerar la legitimidad de un conflicto armado.

Según este enfoque, las hostilidades solo pueden considerarse justificadas si cumplen con tres condiciones esenciales: deben ser declaradas por una autoridad legítima, estar motivadas por una causa justa y perseguir como fin último la consecución de la paz. De esta manera, la tradición cristiana no solo limita el inicio de la guerra, sino que también condiciona su desarrollo a principios éticos y morales.

De acuerdo con la doctrina tradicional, la responsabilidad máxima recae en los líderes que promueven o inician el conflicto. Es decir, son ellos quienes asumen el peso moral de la decisión y de sus consecuencias, en la medida que dirigen y justifican la acción bélica. En las comunidades tradicionales el agresor inicial era señalado como el causante del conflicto, responsabilizándolo de las consecuencias que se derivaran de las hostilidades.

La Iglesia explica la responsabilidad de los causantes de la guerra, pero no explica la razón, que para muchos tiene un origen económico o religioso. En el caso del actual conflicto israelí Estados Unidos, por un lado, por la otra parte Irán, su origen está en la expansión de Israel sobre territorios árabes, especialmente sobre los territorios ocupados a los palestinos.

Volver a las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial o 1949 es un tema central y debatido en el conflicto israelí-palestino, frecuentemente vinculado a la búsqueda de paz, pero sin consenso. Mientras resoluciones de la ONU abogan por la retirada de los territorios ocupados, líderes israelíes consideran justificadas las líneas de 1967 obtenidas bajo la fuerza y contraviniendo resoluciones internacionales.

Cada día que pasa en el desarrollo del conflicto, su solución se vuelve más difícil por todos los daños que hay que reparar en los frentes de combate. Esto explica y justifica la posición de la Iglesia católica, que, en voz del papa León XIV, hace un vehemente llamado a la paz en Oriente Medio, una región que, tras los crímenes en Gaza, vuelve a vivir un recrudecimiento de la violencia, luego que Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero del año en curso lanzaran un ataque conjunto contra Irán provocando la muerte, en un primer momento, a más de 1,200 personas, incluyendo la destrucción de un centro escolar donde perecieron unas 200 niñas.

Desde la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a una imagen ampliamente difundida de líderes evangélicos orando para bendecir la guerra promovida por Donald Trump contra Irán. El pontífice afirmó que ninguna guerra puede justificarse en nombre de la fe cristiana y enfatizó que la guerra no es santa, ya que únicamente la paz representa la voluntad de Dios.

Una fecha para resaltar a los hombres que cumplen a cabalidad con el papel de padres, guiando a sus hijos e hijas por los caminos del bien.