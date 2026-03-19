Centros impartirán cinco horas más de Matemáticas

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema educativo hondureño enfrenta una severa crisis en los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en las áreas de Español y Matemáticas, según un estudio presentado ayer miércoles por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) a las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc). El informe detalla que en el área de Español (lectura) el 48% de los alumnos se ubica en el nivel de “insatisfactorio” y “debe mejorar”, mientras que el 52% se ubicó en “satisfactorio” y “avanzado”. Es decir, que un poco menos de la mitad de los estudiantes no alcanzaron los aprendizajes mínimos en Español.

En el área de Matemáticas los datos son más alarmantes, ya que el 92% de los estudiantes de básica no lograron los aprendizajes mínimos. El informe señala que apenas el 8% de los estudiantes logró colocarse en el nivel satisfactorio, o sea, que ocho de cada 100 alumnos aprende lo necesario señalado en el Currículo Nacional Básico. La crítica situación en la que se encuentran los estudiantes frente a esa asignatura ha llevado a las autoridades de Educación a implementar estrategias urgentes. Mediante el oficio 008-SSATP-SE-2026, que establece los lineamientos técnico pedagógicos a seguir durante el año escolar 2026, las autoridades de la Seduc instruyeron a los directores de centros educativos a impartir cinco horas más de matemáticas a la semana durante el año escolar. “Las cinco horas adicionales se implementarán mediante reorganización curricular interna sin afectar la carga horaria priorizando el I, II y III ciclo de educación básica con el fin de recuperar el rendimiento académico en esta área, ya que Honduras atraviesa una crisis y pobreza del aprendizaje en el área de Matemáticas”, señala el oficio emitido el pasado 2 de marzo. El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, manifestó que el informe lo que muestra es que el rendimiento académico de los alumnos en el área de Matemáticas retrocedió una década después de la pandemia del covid-19. “Eso equivale a un 20% en el área de Matemáticas y el problema es que esa asignatura es la que decide quién entra a carreras como Ingeniera y Medicina, por lo tanto se instruyó a todo el sistema educativo nacional a que pueda dar más tiempo en esa área, porque necesitamos que suba el rendimiento”, apuntó. Cáceres agregó que son las niñas las que más tienen dificultades en el aprendizaje de esa materia, lo que disminuye sus oportunidades académicas y profesionales. “No hay manera que movamos las variables que explican el rendimiento académico si no damos más tiempo de aprendizaje en Matemáticas”, dijo. Las autoridades indicaron que este año se evaluará el aprendizaje mediante pruebas nacionales e internacionales, con el fin de medir el impacto de las estrategias y mejorar los resultados educativos del país.

Cambio de horario

Actualmente en los centros educativos se imparten a la semana cinco horas de clases de Matemáticas, pero con los nuevos lineamientos se deberán hacer ajustes a los horarios para brindar cinco horas adicionales que ordenaron las autoridades. “Estamos pidiendo a los centros educativos que hagan sus ajustes, porque la emergencia es en el área de Matemáticas”, dijo Cáceres. No obstante, si bien la medida tiene el objetivo de fortalecer la enseñanza en esa asignatura, para algunos directores de centros educativos la orden implica hacer extender el horario de clases o suprimir horas clase de otras asignaturas. Anael Hernández, director del Instituto Mixto España Jesús Milla Selva, manifestó que al impartir más clases de Matemáticas se deben reducir horas en otras asignaturas; sin embargo, apuntó que todas las materias son necesarias para la formación de los alumnos. El profesor añadió que para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en áreas específicas no basta con extender las horas clases. Recomendó adoptar programas tutoriales, entregar libros de texto, dotar de equipo para la enseñanza de la materia y fortalecer la formación permanente de los docentes.

“Aumentar cinco horas puede ayudar, pero preocupa cómo se va a reorganizar el tiempo sin afectar otras asignaturas como Música, Historia, entre otras. Debe hacerse con equilibrio”, sostuvo. Otros docentes coinciden en que la medida debe ir acompañada de otras estrategias que mejoren el rendimiento de los alumnos. “El problema no es solo el tiempo, sino la metodología. Si seguimos enseñando igual, los resultados no cambiarán. Necesitamos innovar en el aula y motivar más a los alumnos”, opinó el profesor Carlos Rivera. Los expertos en educación coinciden que para mejorar el rendimiento escolar se debe integrar otras estrategias. Mario Alas, director del Observatorio de la Educación de la UPNFM, manifestó que la medida de adicionar cinco horas de Matemáticas es acertada; sin embargo se debe complementar. “Eso incluye la capacitación de los profesores, fortalecer los recursos didácticos que se utilizan para la enseñanza de la Matemáticas; pero ya la Secretaría ha tomado la primera medida para reforzar el aprendizaje en esta área”, apuntó el entrevistado. La ministra de Educación, Arely Argueta, detalló que en mayo se comenzará con la elaboración del nuevo Currículo Nacional Básico, el que se enfocará en fortalecer el área de Matemáticas. “El nuevo currículo va con la metodología STEAM, trabajando con la Matemática, la Ciencia, la Tecnología. Estamos viendo con algunos cooperantes nacionales e internacionales y en mayo comenzamos con las mesas de trabajo para crear el nuevo currículo”, dijo.

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