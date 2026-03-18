Congreso analiza reformas electorales propuestas por el CNA

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el objetivo de conocer una serie de propuestas orientadas a reformar el sistema electoral hondureño. El encuentro fue presidido por el diputado Antonio Rivera Callejas, quien destacó la importancia del acercamiento y valoró los aportes presentados por el CNA. Según expresó, las iniciativas buscan evitar situaciones como las ocurridas en procesos recientes y contribuir a garantizar elecciones transparentes en el futuro. Asimismo, indicó que las propuestas serán analizadas por la comisión y discutidas con las distintas fuerzas políticas.

Por su parte, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que el documento aún no ha sido entregado oficialmente, pero ya forma parte del proceso de diálogo. También destacó la apertura mostrada por el Congreso Nacional para abordar las reformas planteadas y subrayó la necesidad de incluir a actores clave como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en la construcción de estos cambios. Entre los principales ejes de las propuestas se encuentran la ciudadanización progresiva de las juntas receptoras de votos, la implementación de una segunda vuelta electoral y el fortalecimiento del proceso de selección de autoridades del sistema electoral. Además, se plantean mejoras en el funcionamiento de los órganos electorales, la desclasificación de informes sobre financiamiento político y el fortalecimiento del modelo de justicia electoral.