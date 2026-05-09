Tekashi 6ix9ine escandaliza en su fiesta de revelación de género al hablar de abortar si el bebé es niña

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, declaró durante la fiesta de revelación de género de su futuro hijo que exigiría a su novia, Aliday Alter, interrumpir el embarazo en caso de que el bebé fuera niña.
Las imágenes, difundidas por TMZ, muestran al artista explicándoselo a un grupo de streamers presentes en el evento.
Cuando uno de los asistentes preguntó a Alter qué sexo esperaba, ella respondió que una niña.
El rapero tomó entonces la palabra para aclarar su postura ante los presentes, visiblemente desconcertados. "Ella está de acuerdo, es de mente abierta", afirmó Hernandez.
La fiesta, no obstante, reveló que Alter espera un varón, por lo que el desenlace evitó la situación descrita por el intérprete de "Gummo".
La propia Alter había anunciado su embarazo el mes anterior mediante una fotografía en redes sociales donde lucía un vestido de estampado animal, acompañada del mensaje "Mi mundo está a punto de cambiar".
El rapero, de 30 años, ya es padre de dos hijas: una de 12 años, fruto de su relación con Sara Molina, y otra de 7, con Marlayna M.
El artista arrastra un extenso historial judicial. En 2015 se declaró culpable de un delito grave por participación de un menor en una actuación sexual, y en años posteriores fue condenado por delitos relacionados con una organización criminal.