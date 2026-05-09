Familia Real: Sale a la luz quién fue el primero en rechazar al expríncipe Andrés

Cuando el rey Carlos retiró los títulos a su hermano Andrés en octubre de 2025, la decisión pareció fulminante. Sin embargo, dentro de la familia real había quien ya había tomado esa distancia mucho antes, sin comunicados ni gestos públicos. Un biógrafo real lo confirma ahora con episodios concretos.
Se trata de alguien que comparte con Andrés cumpleaños familiares, funerales de Estado y actos de la Corona.
Alguien que, pese a esa proximidad, dejó de dirigirle la palabra en reuniones privadas y logró que no apareciera en uno de los eventos más visibles de la temporada. El nombre llega a lo largo de esta información.
Christopher Andersen, autor de Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen, relata que fue la princesa de Gales quien primero apartó a Andrés del círculo familiar.
Middleton dejó de hablarle en actos y celebraciones navideñas, y vetó su asistencia al concierto de Navidad en la abadía de Westminster. Andrés llegó a pedir, a través de intermediarios, entrar por una puerta lateral. La respuesta fue negativa.
Andersen sitúa la actitud de Kate en una posición dinástica concreta. Es esposa del futuro rey y madre del príncipe Jorge, el siguiente en la línea de sucesión tras Guillermo.
Desde ahí, cualquier vínculo con Andrés representaba un riesgo directo para la imagen de la institución que un día heredará su hijo.
Andrés, que desde octubre de 2025 responde al nombre de Andrew Mountbatten-Windsor, arrastra una larga controversia por su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein.
Negó siempre haber abusado de Virginia Giuffre, víctima del entramado de tráfico sexual de Epstein, aunque llegó a un acuerdo económico millonario con ella en sede civil. Giuffre falleció en 2025.
Correos electrónicos revelados recientemente demostraron que mantuvo contacto con Epstein mucho después de la fecha en que aseguró haber roto toda relación.
En febrero de 2026 fue detenido el día de su 66 cumpleaños bajo sospecha de haber filtrado información confidencial vinculada a ese mismo círculo.
Según Andersen, tanto Guillermo como Kate presionaron al rey para que tomara la decisión de retirarle los títulos. En el funeral de la duquesa de Kent, en septiembre de 2025, la pareja evitó responderle cuando Andrés intentó entablar conversación.