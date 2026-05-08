Conozca a las candidatas que compiten por la banda de Miss Universe Tegucigalpa 2026

La noche del jueves marcó la primera aparición pública oficial de las nueve jóvenes que competirán por representar a la capital hondureña en Miss Universe Honduras 2026. Fue en la Nave Carías donde cada una desfiló por primera vez ante autoridades, cuerpo diplomático y medios de comunicación. La gala final está programada para el 21 de junio en el Country Club de Tegucigalpa.