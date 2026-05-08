Conozca a las candidatas que compiten por la banda de Miss Universe Tegucigalpa 2026

La noche del jueves marcó la primera aparición pública oficial de las nueve jóvenes que competirán por representar a la capital hondureña en Miss Universe Honduras 2026. Fue en la Nave Carías donde cada una desfiló por primera vez ante autoridades, cuerpo diplomático y medios de comunicación. La gala final está programada para el 21 de junio en el Country Club de Tegucigalpa.
Allison Celeste Amador López, de 19 años, es pasante universitaria de Ingeniería Civil. Se define como una joven versátil enfocada en el crecimiento personal, académico y en generar impacto positivo.
Su perfil combina la disciplina de una carrera técnica con una visión de propósito.
Es una de las candidatas más jóvenes del grupo.
Carmen Anahí Velásquez Mayorga, de 19 años, es comerciante y estudiante.
Actualmente cursa la licenciatura en Administración Aduanera y Gestión Logística en la UNAH.
La perseverancia es la palabra que la define, y su trayectoria refleja el equilibrio entre el trabajo y la formación académica.
Ivy Ninette Ordóñez Álvarez, de 27 años, es estudiante simultánea de Enfermería y Abogacía.
Trabaja de forma independiente como técnica de uñas y emprendedora.
La palabra que la describe es virtuosa, un término que en su caso se traduce en disciplina, versatilidad y capacidad de reinventarse. Es la candidata de mayor edad del certamen.
Ivania Marleny Portillo López, DE 25 años, es pasante universitaria de Contaduría Empresarial.
Actualmente se desempeña en redes sociales y publicidad.
Se define a sí misma como auténtica, y su perfil refleja una combinación entre las finanzas y la comunicación digital.
Jharihela Ninoska Raudales López, de 23 año, es pasante universitaria de Derecho y Psicología.
La palabra que la describe es renaciente, un reflejo de su compromiso con quienes más lo necesitan.
Su perfil es uno de los más orientados al servicio social del grupo.
Kerlyn Felicita Álvarez Cloter, de 21 años, es estudiante de Comercio Internacional.
Actualmente se desarrolla en el área de cocina cultivando habilidades de disciplina, organización y trabajo en equipo. .
Se define como empoderada, y su combinación de formación académica y experiencia práctica habla de una joven que aprende desde la acción.
Luciana María de la Guadalupe Núñez Agurcia, de 18 años, es la más joven del certamen.
Cursa tercero de Bachillerato y se describe a sí misma como excéntrica.
Su presencia demuestra que la plataforma también abre puertas para quienes apenas comienzan a escribir su historia.
Mary Yulissa Reyna Espinal, de 21 años, es técnica bilingüe en Turismo.
Actualmente maneja un negocio familiar y trae consigo una formación orientada al servicio y la comunicación intercultural.
Su perfil refleja el emprendimiento desde adentro de casa, con una preparación académica que amplía sus horizontes.
Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, es pasante universitaria de Mercadotecnia y Trabajo Social, Wualys maneja redes sociales y publicidad como parte de su quehacer profesional.
Su formación une dos mundos aparentemente distintos — el mercado y el servicio comunitario — lo que la convierte en un perfil con propósito claro.
Se define como resiliente, la misma palabra que describe a muchas de las mujeres que hoy compiten por esta corona.