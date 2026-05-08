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Conozca a las candidatas que compiten por la banda de Miss Universe Tegucigalpa 2026

En su primera pasarela oficial, las nueve aspirantes a Miss Universe Tegucigalpa 2026 se presentaron con perfiles que van mucho más allá de la belleza

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:00
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La noche del jueves marcó la primera aparición pública oficial de las nueve jóvenes que competirán por representar a la capital hondureña en Miss Universe Honduras 2026. Fue en la Nave Carías donde cada una desfiló por primera vez ante autoridades, cuerpo diplomático y medios de comunicación. La gala final está programada para el 21 de junio en el Country Club de Tegucigalpa.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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Allison Celeste Amador López, de 19 años, es pasante universitaria de Ingeniería Civil. Se define como una joven versátil enfocada en el crecimiento personal, académico y en generar impacto positivo.

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Su perfil combina la disciplina de una carrera técnica con una visión de propósito.

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Es una de las candidatas más jóvenes del grupo.

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Carmen Anahí Velásquez Mayorga, de 19 años, es comerciante y estudiante.

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Actualmente cursa la licenciatura en Administración Aduanera y Gestión Logística en la UNAH.

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La perseverancia es la palabra que la define, y su trayectoria refleja el equilibrio entre el trabajo y la formación académica.

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Ivy Ninette Ordóñez Álvarez, de 27 años, es estudiante simultánea de Enfermería y Abogacía.

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Trabaja de forma independiente como técnica de uñas y emprendedora.

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La palabra que la describe es virtuosa, un término que en su caso se traduce en disciplina, versatilidad y capacidad de reinventarse. Es la candidata de mayor edad del certamen.

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Ivania Marleny Portillo López, DE 25 años, es pasante universitaria de Contaduría Empresarial.

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Actualmente se desempeña en redes sociales y publicidad.

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Se define a sí misma como auténtica, y su perfil refleja una combinación entre las finanzas y la comunicación digital.

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Jharihela Ninoska Raudales López, de 23 año, es pasante universitaria de Derecho y Psicología.

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La palabra que la describe es renaciente, un reflejo de su compromiso con quienes más lo necesitan.

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Su perfil es uno de los más orientados al servicio social del grupo.

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Kerlyn Felicita Álvarez Cloter, de 21 años, es estudiante de Comercio Internacional.

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Actualmente se desarrolla en el área de cocina cultivando habilidades de disciplina, organización y trabajo en equipo. .

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Se define como empoderada, y su combinación de formación académica y experiencia práctica habla de una joven que aprende desde la acción.

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Luciana María de la Guadalupe Núñez Agurcia, de 18 años, es la más joven del certamen.

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Cursa tercero de Bachillerato y se describe a sí misma como excéntrica.

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Su presencia demuestra que la plataforma también abre puertas para quienes apenas comienzan a escribir su historia.

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Mary Yulissa Reyna Espinal, de 21 años, es técnica bilingüe en Turismo.

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Actualmente maneja un negocio familiar y trae consigo una formación orientada al servicio y la comunicación intercultural.

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Su perfil refleja el emprendimiento desde adentro de casa, con una preparación académica que amplía sus horizontes.

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Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, es pasante universitaria de Mercadotecnia y Trabajo Social, Wualys maneja redes sociales y publicidad como parte de su quehacer profesional.

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Su formación une dos mundos aparentemente distintos — el mercado y el servicio comunitario — lo que la convierte en un perfil con propósito claro.

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Se define como resiliente, la misma palabra que describe a muchas de las mujeres que hoy compiten por esta corona.

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